Îë¼¯±û»Î¡¡¡Ö¤Û¤Ü¥¬¥Á¿²¡×¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥«¥Ã¥ÈÈäÏª¡¡½éÉñÂæ·Ð¤Æ¡Ö105ÅÀ¤°¤é¤¤¤¢¤²¤¿¤¤¡×¼«¿®ºî¥«¥ì¥ó¥À¡¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎë¼¯±û»Î¡Ê25¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÎë¼¯±û»Î¡¡2026¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡Ê¤ï¤¯¤ï¤¯À½ºî½ê¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆü¾ï¡×¡£°ìÊý¤Ç°ãÏÂ´¶¤ä¶Ã¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Îë¼¯¤Ï¡ÖÂî¾å¥µ¥¤¥º¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤Ç¡¢À¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ò¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë9·î¤Î¥«¥Ã¥È¡£¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬²£ÃÇ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¢¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÍ¤¬¿²¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î9·î¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤Ë°ìÈÖºÇ¸å¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤ËÌ²¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÌ²¤¯¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Û¤Ü¥¬¥Á¿²¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤â¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö105ÅÀ¤°¤é¤¤¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿É½¾ð¡£½éÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥¢²¦¡×¤Ç¤Î½Ð±é¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Î¤¬À¨¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¤â¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»£¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤ÎÁ°¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤è¤ê°ìÁØ¤¤¤¤¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£