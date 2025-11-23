¸¦¥Ê¥ª¥³¡¢µÁ»Ð¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¡È¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉÉÊ¡É¤òÈäÏª¡¡°¦¸¤¡¦¥á¥í¤Á¤ã¤ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿»æ¥Ð¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ï¤¡¡Á ¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤è¤¯»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ê72¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£µÁÍý¤Î»Ð¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉºîÉÊ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ï¤¡¡Á ¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤è¤¯»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×°¦¸¤¡¦¥á¥í¤Á¤ã¤ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿µÁ»Ð¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉÉÊ
¡¡¸¦¤Ï¸½ºß¡¢¡ØÇßÂôÉÙÈþÃËÌò¼Ô¿ÍÀ¸60Ç¯¡¡¸¦¥Ê¥ª¥³¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¡¡ÇßÂôÉÙÈþÃË¡õ¸¦¥Ê¥ª¥³¡¡¥¢¥Ã¡ª¤È¤ª¤É¤í¤¯Ì´¼Çµï¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿°ñ¾ë¡¦¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û¤Ç¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤ë¼¯Åè¤Î¿ÆÀÌ¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¢¨¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Î¤³¤È¡Ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÁ»Ð¤«¤é¤Ï¡¢¸¦¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¿¤ÃÇò¤Ê°¦¸¤¡¦¥á¥í¤Á¤ã¤ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿»æ¥Ð¥ó¥É¡Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Ð¥ó¥É¡ËºîÉÊ¤¬¤ª½Ë¤¤¤È¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡ÖÍÆñ¤¦ Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¼Ì¿¿¤ÇÊª¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡Á ¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥á¥í¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤ª»Å»ö¾ì¤Ç¤â¥á¥í¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¡ª¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â?!¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤´É×ºÊ¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¾þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
