¡¡¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¸øÇ§¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦¥Ó¥È¤¿¤±¤·¡Ê62¡Ë¤¬¡È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡É¤Î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ó¥È¤¿¤±¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤¿¤¯¤·¥Ó¥È¤¿¤±¤·¤ÏÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥È¡¼¥·¥í¡¼¤Î°Ù¼Ì¿¿Ì¾Á°¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª¤´½Ëµ·¤Ï°ìÀ¸¤ª¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅÂ¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¡Ö¤½¤ÎÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡¢»à¤ó¤Ç¤â¤ä¤á¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤¾!!¡×¤È½ËÊ¡¤¬»¦Åþ¡£¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÊANN¡Ë¡Ù¤Ç¡Ö¥Ó¥È¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂ¸ºß¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¼ãÎÓ¤È½ÕÆü¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥È¤¿¤±¤·¤Ï¡¢1963Ç¯2·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î¤Û¤«¡¢ËÌÌîÂç»á¡¢¤ä¤·¤¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¡¢¸ÍÄ¥¾¹»á¤é¤¬¤¢¤ë¡£
