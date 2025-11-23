Campus¡ßRollbahn¥³¥é¥Ü¡ª¡È¸òº¹¤¹¤ë½Ö´Ö¡É¤ò³Ú¤·¤àÊ¸¶ñ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
º£Ç¯50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Îー¥È¤È¡¢2026Ç¯¤Ë25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥í¥ë¥Ðー¥ó¡£Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿2¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢¼þÇ¯¤¬¡È¸òº¹¤¹¤ë½Ö´Ö¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡£É½»æ¤ÈÃæ»æ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ò´¹¥Îー¥È¡×¤ä¡¢¡È¶õ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì½ê¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊ¸¶ñ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª12·î¤ÎÊ¸¶ñ½÷»ÒÇî¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¤´¾Ò²ð♡
¸«¤¿ÌÜ¤ÈÃæ¿È¤¬µÕÅ¾¡ª¶Ã¤¤Î¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ò´¹¥Îー¥È¡×
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ò´¹¥Îー¥È¡×¤Ï¡¢¥í¥ë¥Ðー¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¥á¥â¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Îー¥È¤ÎB·ÓÃæ»æ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»ÅÍÍ¡£
É½»æ¤Ï¥í¥ë¥Ðー¥ó¤é¤·¤¤¥Àー¥¯¥Ö¥ëー¡¢¥¤¥¨¥íー¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥í¥´¤À¤±¤¬¡ÖCampus¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Ãæ»æ¤Ï26¹Ô¡¦70Ëç¤ÎB²£·Ó¤Ë²Ã¤¨¡¢PP¥Ý¥±¥Ã¥È5Ëç¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¥ß¥·¥óÌÜÉÕ¤¡£²Á³Ê¤Ï900±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡£Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡È°ã¤¤¡É¤¬°¦¤ª¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
À¶¿åËãÍþ°¡¤Î¡ÖÁÇ´é¡×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À1st¼Ì¿¿½¸♡Âç¿Í¤ÎÎ¹¾ð¤ÈËÜ²»¤¬°î¤ì¤ë°ìºý
¡È¶õ¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì½ê¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó
Campus X Rollbahn ¥Îー¥È¥Ð¥¤¥ó¥Àー¡¡A5
Campus X Rollbahn ÌîÄ¢
Campus X Rollbahn ¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á
Campus X Rollbahn ¥ß¥Ë¥Îー¥È
¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Campus¤Î¡Ö³Ø¹»¡×¤ÈRollbahn¤Î¡Ö³êÁöÏ©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡¢¡È¶õ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì½ê¡É¤¬¶¦ÄÌ¥Æー¥Þ¡£¥³¥¯¥è¤«¤é¤Ï5¥¢¥¤¥Æ¥à18ÉÊÈÖ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥ê¥ó¥°¥Îー¥È¡ÊA5¡§750±ß¡¿B6¡§650±ß¡¦ÀÇÈ´¡Ë¡¢A5¥Îー¥È¥Ð¥¤¥ó¥Àー¡Ê900±ß¡Ë¡¢ÌîÄ¢¡Ê500±ß¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á¡Ê1,200±ß¡Ë¡¢¥ß¥Ë¥Îー¥È¡Ê600±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÍÑÅÓ¤âÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
²°¾å¡¦Èô¹Ôµ¡¡¦¹õÈÄ¤Î3¼ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤À¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸¶ñ½÷»ÒÇî¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¡ª°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï2026Ç¯1·î9Æü
¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÊ¸¶ñ½÷»ÒÇî2025¡×¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¤´¤È¤Ë²Á³Ê¤ä»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Ê¸¶ñ¹¥¤¤Î¿´¤òËþ¤¿¤¹ºÙ¤«¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÅ¸³«Æü¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¼þÇ¯¤¬½Å¤Ê¤ëº£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¡¢¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¢ö
2¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡Èº£¡É¤À¤±¤ÎÊ¸¶ñ¤ÇÆü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯
Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Campus¤ÈRollbahn¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎò»Ë¤ä¡È¤é¤·¤µ¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»ÅÍÍ¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎµÏ¿»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
¥Îー¥È¤ò³«¤¯¤¿¤Ó¤ËË¬¤ì¤ë¡¢2¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¸òº¹¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¡£¼«Ê¬¤ÎËèÆü¤òÃúÇ«¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤³¤½¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£