ÆîÅ×»ÔÊ¡ÌîÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ»º¤Î¥µ¥È¥¤¥â¤òÌ£¤ï¤¦¼ý³Ïº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆîÅ×»ÔÊ¡ÌîÃÏ°è¤Î¡Ö¤´¤Ã¤Ä¤©Î¤¤¤¤âº×¤ê¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç40²ó¤ò¿ô¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥µ¥È¥¤¥â¤¬5¥¥íÆþ¤ê¤ÎÂÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸»ºÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÎãÇ¯¤è¤ê¿ô¤¬¤ä¤ä¾¯¤Ê¤¯Âç¤¤µ¤â¾®¤Ö¤ê¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½ÐÍè¤Ï¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡¢¥µ¥È¥¤¥âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢ÂçÆé¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À¥µ¥È¥¤¥â½Á¤ò¤Ï¤¸¤á¥³¥í¥Ã¥±¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¥µ¥È¥¤¥â¥°¥ë¥á¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÅ¤·¤Ï¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£