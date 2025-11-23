»²±¡Áª¡Ö¹ç¶è¡×¹Í¤¨¤ëÊÙ¶¯²ñ¡ÚÆÁÅç¡Û
»²µÄ±¡Áªµó¤Î¹ç¶èÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÊÙ¶¯²ñ¤¬22ÆüÆÁÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸©´Ø·¸¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤äÊÛ¸î»Î¤é¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤Ï¸©´Ø·¸¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ä»ÔÄ®Â¼Ä¹¤ò¤Ï¤¸¤áÆÁÅçÊÛ¸î»Î²ñ¤ÎÊÛ¸î»Î¤é¤ª¤è¤½40¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²µÄ±¡Áªµó¤Î¹ç¶èÀ©ÅÙ¤Ï1É¼¤Î³Êº¹¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤è¤¦¤È2015Ç¯¤Î¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Î²þÀµ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÆÁÅç¡¦¹âÃÎÁªµó¶è¤ÈÄ»¼è¡¦Åçº¬Áªµó¶è¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÆÁÅç¡¦¹âÃÎÁªµó¶è¤Ç¤ÏÊä·çÁªµó¤ò´Þ¤á¤³¤ì¤Þ¤Ç5²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁªµó¤Ø¤Î´Ø¿´¤äÅêÉ¼Î¨¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¤Ç¤Ï¹ç¶è¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñ²ñ¤ÎÆ°¤¤äÆÁÅçÊÛ¸î»Î²ñ¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ê¤É¤ËÄó½Ð¤·¤¿¹ç¶èÀ©ÅÙ¤Î²ò¾Ã¤òµá¤á¤ë°Õ¸«½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅçÊÛ¸î»Î²ñ¡¡»ÖËà¶³¿ÃÊÛ¸î»Î¡Ë
¡ÖÃÏ°è¤«¤éÀ¼¤òµó¤²¤ë¡£¹ñÀ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ç¶è¤ÎÉÔ¹çÍý¤µ¤ÈÌäÂêÅÀ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¹ç¶è(¤ÎÌäÂê)¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×