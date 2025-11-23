ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¼À¸Íñ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¡³¤³°¤ÇÀ¸Íñ¤ÏNG¡©¢ª³¤³°¤ÈÆüËÜ¤ÎÍñ¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡ÚÆüËÜÍÜ·Ü¶¨²ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬²òÀâ¡Û
¤¹¤¾Æ¤¤ËÍÏ¤Íñ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢Íñ¤«¤±¤´ÈÓ¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÎÁÍý¤ÇÀ¸Íñ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·³¤³°¤Ç¤ÏÀ¸Íñ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÈò¤±¤ë·¹¸þ¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î´¶³Ð¤À¤È¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍñ²«¤ò¥¢¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊTKG¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª
µÕ¤Ë³¤³°¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¸Íñ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¸Íñ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¡¢ÆüËÜÍÜ·Ü¶¨²ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¿®²¬À¿¼£¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¥µ¥ë¥â¥Í¥é¿©ÃæÆÇ
¡¼³¤³°¤ÇÀ¸Íñ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡©
³¤³°¤Ç¤ÏÍñ¤òÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥ë¥â¥Í¥é¶Ý¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆË¡Î§¤ä½£Ë¡¡Ê¾òÎã¡Ë¤Ç¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¹ñÇÀÌ³¾Ê¡ÊUSDA¡Ë¤Ï¡ÖÍñ¤Ë¤Ï¿©ÃæÆÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥µ¥ë¥â¥Í¥é¶Ý(SE)¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Íñ¤Ï±ÒÀ¸Åª¤Ë¼è¤ê°·¤¤¡¢Â®¤ä¤«¤ËÎäÂ¢¤·¡¢´°Á´¤Ë²ÃÇ®Ä´Íý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³¤³°¤Ç¤Ï¡¢Íñ¤òÀ¸¤Ç¤¿¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤ÏÍñ¤Ë¤è¤ë¥µ¥ë¥â¥Í¥é¿©ÃæÆÇ¤¬7¤Ä¤Î½£¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢79¿Í¤¬È¯¾É¡¢21¿Í¤¬Æþ±¡¡¢Á´ÊÆ¤ÇÌó1,920Ëü¸Ä¤ÎÍñ¤¬²ó¼ý¡¦ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ÆüËÜ¤ÎÍñ¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüËÜ¤Ç¤Ï1990Ç¯º¢¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥ë¥â¥Í¥é¶Ý¿©ÃæÆÇ»ö¸ÎÁ´ÂÎ¤Î1¡Á3¡ó¤¬ÍñÎàÍ³Íè¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¹ñ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ·ÜÍñÀ¸»º¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ø·¸¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¶È¼Ô¤Î¥µ¥ë¥â¥Í¥é¶Ý¥Õ¥ê¡¼¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î·ë²Ì¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤Ï¹ñ»º¤ÎÍñ¤ÎÃæ¤Î¥µ¥ë¥â¥Í¥é¶Ý±øÀ÷Î¨¤ÏÌó0.003¡ó¡Ê10Ëü¸Ä¤Ë3¸Ä¡Ë¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¿å½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ë¥â¥Í¥é¶Ý¤Ç±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍñ¤Ï¡¢ÊÝÂ¸²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¥µ¥ë¥â¥Í¥é¶Ý¤¬µÞ·ã¤ËÁý¿£¤·¡¢¿©ÃæÆÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¥µ¥ë¥â¥Í¥é¶Ý¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¤¿Íñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÝÂ¸²¹ÅÙ¤¬Äã¤±¤ì¤Ð¥µ¥ë¥â¥Í¥é¶Ý¤ÎÁý¿£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¿©ÃæÆÇÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½²¹ÅÙ¤¬¥«¥®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥µ¥ë¥â¥Í¥éÂÐºö¤Ï¡¢À¸»ºÃÊ³¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î®ÄÌÃÊ³¬¤ä¾®ÇäÃÊ³¬¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÊÝÂ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì´Ó¤·¤¿²¹ÅÙ´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÎ®ÄÌ¡¢ÈÎÇäÃÊ³¬¤Ç¤Î²¹ÅÙ´ÉÍý¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íñ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÊÝÂ¸ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ªÇã¤¤¾å¤²¸å¤ÏÎäÂ¢¸Ë¡Ê10¡î°Ê²¼¡Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÉ¬¤ºµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËü°ì¤Î¾ì¹ç¤Ë¤âÈ÷¤¨¤¿°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºÎÍñÍÜ·Ü¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ØÏ¢¤¹¤ë¼ï·Ü¾ì¡¢ÕÛÍñ¾ì¡¢ÇÛ¹ç»ôÎÁ¹©¾ì¡¢GP¥»¥ó¥¿¡¼¡¢ÇÛÁ÷¶È¼Ô¡¢¾®Çä¶È¼Ô¤Ê¤É·ÜÍñ»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¥µ¥ë¥â¥Í¥éÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿·ë²Ì¡¢Íñ¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤ÎÈ¯À¸¤ò¸²Ãø¡Ê¤Û¤Ü¥¼¥í¡Ë¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¤À¤«¤éÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤òÈþÌ£¤·¤¯°ÂÁ´¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿æ¤¤¿¤Æ¤Î¤´ÈÓ¤ËÀ¸Íñ¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤º®¤¼¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯TKG¡ÊÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¡Ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤È¤·¤Æ¹¤¯ÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï³¤³°¤«¤éÍè¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¡Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ë¤Ë¤âTKG¤¬¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¹á¹Á¤Ê¤É¤Ç¤ÏTKG¤ÎÀìÌçÅ¹¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TKG¤Ï¤¤¤Þ¤ä±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¤³¦¶¦ÄÌ¸ì¤È¤·¤ÆÄÌÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íñ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Î¸°¤ÏÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶
¡¼Íñ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤âÍñ¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÈ¯À¸¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤â·ÜÍñ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÂçÈ¯À¸¤Ë¤è¤ëÍñ¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤è¤¦¤ËÍñ1¸ÄÅö¤¿¤ê¤Ç100±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊË½Æ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·ÜÍñ¡ÊÊ´Íñ¤¬Â¿¤¤¡Ë¤ÎÍ¢Æþ¤Ë¤â¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Ï¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¹ñÆâ¤è¤ê¤â³¤³°¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ëÊý¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¢ÆþÎÌ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¢¡¿®²¬À¿¼£¡Ê¤Î¤Ö¤ª¤«¡¦¤»¤¤¤¸¡Ë
ÆüËÜÍÜ·Ü¶¨²ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¡ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¸µ¶µ¼ø¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÍÜ·Ü¶¨²ñ¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¸þ¾å¤Ø¤ÎÄó¸ÀPART-2¡¢PART-3¡×¡ÊÃÞÇÈ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ö»ñ¸»½Û´Ä·¿ÃÜ»º¤ÎÅ¸³«¾ò·ï¡×¡ÊÇÀÎÓÅý·×¶¨²ñ¡Ë¡¢¡ÖÃÜ»º³ØÆþÌç¡×¡ÊÊ¸±ÊÆ²½ÐÈÇ¡Ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ä¹ß· Ë§»Ò¡Ë