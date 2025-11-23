¶âÍø0.90¡ó¤Î¡ÖÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô ±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤Ë100Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤¿¤éÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¤â¤é¤¨¤ë¡©
Q. ¶âÍø0.90¡ó¤Î¡ÖÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô ±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤Ë100Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤¿¤éÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¡Ö¶âÍø0.90¡ó¤Î¡¢ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô ±ßÄê´üÍÂ¶â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤¿¤éÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆ¿Ì¾´õË¾¡Ë
A. Ç¯0.90¡ó¤Ê¤éÀÇ°úÁ°9000±ß¡¢ÀÇ¶â¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¸å¤ÎÍøÂ©³Û¤ÏÌó7172±ß¤Ç¤¹Äê´üÍÂ¶â¤Ç¼ê»ý¤Á»ñ¶â¤ò³Î¼Â¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¡¢ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¡Ê1Ç¯¡¦¶âÍø0.90¡ó¡Ë¤ÏÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Î1Ç¯¤â¤ÎÄê´ü¤¬Ìó0.275¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿å½à¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¡¢2025Ç¯11·î»þÅÀ¤Î¶âÍø¡Ë¡£
Æ±¤¸¶â³Û¤ò¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡ÊÌó0.275¡ó¡Ë¤ËÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÇ°ú¸å¤Î¼õ¼è³Û¤ÏÌó2192±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢3ÇÜ°Ê¾å¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
10Ëü±ß¤«¤éÍÂ¤±¤é¤ì¡¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¥¹¥à¡¼¥ºÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸ÜµÒ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÂÆþ¶â³Û¤Ï10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë¡£¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤ÈÂçÏÂ¾Ú·ô¤Î¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤È¡¢»ñ¶â°ÜÆ°¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢Â¾¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¤´ËÜ¿ÍÌ¾µÁ¸ýºÂ¤Ø¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤â²¿²ó¤Ç¤â0±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Ø¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤â·î3²ó¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ¸ýºÂ¤ÈÍÂ¶â¸ýºÂ¤ò´ÉÍý¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ê¿ôÎÁºï¸º¤â¤Ï¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Ï¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç²òÌó¤¹¤ë¤È¶âÍø¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)