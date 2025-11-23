50ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À¤¬¡Ö¹¥¤¤Ê²¹ÀôÃÏ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦È¢º¬¤äÂçÊ¬¸©¡¦ÊÌÉÜ¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¤É¤³?
¥Ï¥ë¥á¥¯ À¸¤¤«¤¿¾å¼ê¸¦µæ½ê¤Ï11·î19Æü¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê²¹ÀôÃÏ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»öÁ°Ä´ºº¤Ï9·î3Æü¡Á9·î8Æü¡¢Á´¹ñ50¡Á84ºÐ¤Î½÷À506Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡£Â³¤¯ËÜÄ´ºº¤Ï9·î19Æü¡Á9·î24Æü¡¢Æ±Ç¯Âå¤Î½÷À546Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
50ºÐ¤«¤é¤Î¥Ï¥ë¥á¥¯À¤Âå¤ËÊ¹¤¯ ¤Ê¤ó¤Ç¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¹¥¤¤Ê²¹ÀôÃÏ¡×
¡û¹¥¤¤Ê²¹ÀôÃÏ¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÅòÉÛ±¡¡×
¡Ö¹¥¤¤Ê²¹ÀôÃÏ¡×¤Î1°Ì¤ÏÂçÊ¬¸©¤Î¡ÖÅòÉÛ±¡¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤Î1°Ì¤Ï¡Ö²¹ÀôÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¤¡×¡¢2°Ì¤Ï¡Ö´Ñ¸÷¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡¢3°Ì¤Ï¡Ö¾ð½ï¤¬¤¢¤ë¡¦É÷¾ð¤¬¤¢¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£
2°Ì¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î¡ÖÈ¢º¬¡×¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Î1°Ì¤Ï¡Ö´Ñ¸÷¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡¢2°Ì¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¹Ô¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡¦ÍÌ¾¡×¤À¤Ã¤¿¡£
3°Ì¤ÏÂçÊ¬¸©¡ÖÊÌÉÜ¡×¡£60Âå¤È70Âå°Ê¾å¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£(50Âå¤Î3°Ì¤Ï¡Ö°Ë¹áÊÝ¡×)¡£¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡¦ÍÌ¾¡×¡¢2°Ì¤Ï¡Ö´Ñ¸÷¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡¢3°Ì¤Ï¡Ö²¹ÀôÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡ÖÅòÉÛ±¡¡×¡¢2°Ì¡ÖÈ¢º¬¡×¡¢3°Ì¡ÖÊÌÉÜ¡×
¡Ö¹¥¤¤Ê²¹ÀôÃÏ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°(Á´ÂÎ)
¡Ö¹¥¤¤Ê²¹ÀôÃÏ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°(Ç¯ÂåÊÌ)
¡û¤½¤Î²¹ÀôÃÏ¤ò¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Ï?
»öÁ°Ä´ºº¤Î¼«Í³²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²¹ÀôÃÏ¤ò¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
1°Ì¡ÖÅòÉÛ±¡¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃë´Ö¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¤¤¬ Çñ¤Þ¤ëÃÄÂÎ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤»¤¤¤«¡¢½É¤ÏÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤ë¤«¤é¡×(59ºÐ)¡¢¡Ö³¹Á´ÂÎ¤¬¿´ÏÂ¤àÉ÷·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤ªÅò¤¬ÎÉ¤¤¡×(63ºÐ)¡¢¡Ö µ¡´Ø¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ±Ø¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×(75ºÐ)¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
2°Ì¤Î¡ÖÈ¢º¬¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅìµþºß½»»þ¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¸å¤ÎÈ¢º¬²¹Àô¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤·¤¿¡×(51ºÐ)¡¢¡Ö¶á¤¯¤Æ»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤¤¡£»ä¤Î¹¥¤¤ÊÈ¢º¬¥é¥ê¥Ã¥¯Èþ½Ñ´Û¤â¤¢¤ë¤·¡×(64ºÐ)¡¢¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤éÇ¯¤Ë2²ó¤¯¤é¤¤¤Ï½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ï¤êÈ¢º¬¤¬ºÇ¹â¤À¤È»×¤¦¡×(73ºÐ)¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
3°Ì¤Î¡ÖÊÌÉÜ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶á¤¤»ö¤È¡¢ÊÌÉÜÈ¬Åò¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄø¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¹Àô¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×(64ºÐ)¡¢¡Ö¿§¡¹¤Ê²¹Àô¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢³¹Á´ÂÎ¤ËÅò¤±¤à¤ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¹ÀôÃÏ¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¤¡×(70ºÐ)¡¢¡Ö°¦É²¤ÎÆ»¸å²¹Àô¤Î¼þÊÕ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹ÀôÃÏ¤Î´Ä¶¤¬Æ»¸å¤È¤Ï¾¯¡¹°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç²¿ÅÙ¤«Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡×(78ºÐ)¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡û¤½¤ÎÂ¾¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿²¹ÀôÃÏ¤È¹¥¤¤ÊÍýÍ³
¤½¤ÎÂ¾¤Î²¹ÀôÃÏ(¥é¥ó¥¥ó¥°³°¤ò´Þ¤à)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
·²ÇÏ¸©¤Î¡ÖÁðÄÅ¡×¤Ë¤Ï¡ÖTV¤Ë¤â¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤(ÅòÈª)¡×(58ºÐ)¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¡¢·§ËÜ¸©¤Î¡Ö¹õÀî¡×¤Ë¤Ï¡ÖîÁ¤Ó¤¿É÷¾ð¤ÎÃæ¤ÇÆþÅò¤·¤¿²¹Àô¤È¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ê¿§¤ÈÀÅ¤±¤µ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¤ê¤ÎÆ»¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¡Ø¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿ÅÚÃÏ¤Î¾ÆÃñ¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(72ºÐ)¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î¡ÖÍÇÏ¡×¤Ë¤Ï¡ÖÃÏ¸µÊ¼¸Ë¸©¤Ë¤¢¤ê¡¢²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤â¸Å¤¯¡¢Ê¼¸Ë¸©Ì±¤Î¼«Ëý¤Î²¹Àô¡×(59ºÐ)¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¡ÖÇ®³¤¡×¤Ë¤Ï¡Ö¾®ÅÄµÞÀþ¤Ç¾®ÅÄ¸¶¤Ë¹Ô¤¡¢¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤ÆÅì³¤Æ»Àþ¤ÇÇ®³¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÅÅ¼Ö¤ËÄ¹¤¯¾è¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹ø¤âÄË¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤µ÷Î¥¤Ç¤¹¡×(65ºÐ)¤È¤Î²óÅú¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢½©ÅÄ¸©¤Î¡ÖÆýÆ¬¡×¤Ë¤Ï¡ÖÇò¤¯¤Æ´Å¤¤¹á¤ê¡£»³¤ÎÃæ¤Î¥é¥ó¥×¤Î½É¤ÇÀÅ¤«¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Ø¤Î¤¤¤í¤ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¤¥ï¥Ê¤È»³°ò½Á¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£ ÍÌ¾¤¹¤®¤ë²¹Àô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë²¹Àô¤Ç¤¹¡×(58ºÐ)¡¢ÀÐÀî¸©¤Î¡ÖÏÂÁÒ¡×¤Ë¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤È¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¡£¹ë²Ú¤Ç¹¤¯¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤é»ø¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¡¢Äà¤ê¤¬¹¥¤¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿ËÜ¾ì¤Î¥Î¥É¥°¥í¤Î±ö¾Æ¤¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬À¸³¶Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(64ºÐ)¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬µó¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢²¹ÀôÃÏ¤Ø¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
