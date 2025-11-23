²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¡¢Æó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Þ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤Ï8³ä - Æâ²Ê°å¤¬ºÇ¤â·üÇ°¤¹¤ë¡ÖÄ¹»þ´Ö°û¼ò¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï
¼«Á³¿©¸¦¤Ï11·î19Æü¡¢¡Ö¾å»Ê¡¦Æ±Î½¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë"Æó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Î»²²Ã°ÕÍß"¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î7Æü¡Á11·î10Æü¡¢½µ1²ó°Ê¾å°û¼ò¤¹¤ë20¡Á60Âå¤Î²ñ¼Ò°÷526¿Í¤È¡¢Æâ²Ê°å509¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ûÆó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Ë"Ëè²ó»²²Ã¤¹¤ë"¿Í¤ÏÌó3³ä
Ä¾¶á¤Î²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢°ì¼¡²ñ½ªÎ»¸å¤ËÆó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤«? / ÉáÃÊ¡¢²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤ÇÆó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¤«?
¡ÖÄ¾¶á¤Î²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢°ì¼¡²ñ½ªÎ»¸å¤ËÆó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó8³ä¤¬¡Ö»²²Ã¤·¤¿(75.5%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
ÂçÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬Ä¾¶á¤Î²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤ÇÆó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÑ¶ËÀ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£11·î¤ËÆþ¤ê¡¢ËºÇ¯²ñ¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¿¦¾ìÆâ¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
Ä¾¶á¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤ÏÆó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î»²²Ã·¹¸þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÉáÃÊ¡¢²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤ÇÆó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖËè²ó»²²Ã¤¹¤ë¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÌó8³ä¤È¡¢ÉáÃÊ¤âÆó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Æó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«? / Æó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¡ÖËè²ó»²²Ã¤¹¤ë¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡ÖÆó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÏÃ¤·Â¤ê¤Ê¤¤/À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é(42.5%)¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¾å»Ê¡¦Æ±Î½¤È¤Î´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤«¤é(40.1%)¡×¡Ö¤ªÅ¹¤ä¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤«¤é(31.6%)¡×¡ÖÎ®¤ì¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é(31.6%)¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏÃ¤·Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë²óÅú¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Æó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤ò¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¡Ö¤Û¤È¤ó¤É»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡ÖÆó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤à¤«¤é(35.3%)¡×¡Ö°ì¼¡²ñ¤Ç½½Ê¬¤ËËþÂ¤¹¤ë¤«¤é(35.3%)¡×¤¬Æ±Î¨¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÍâÆü¤Î»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤«¤é(31.4%)¡×¡Ö»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é(31.4%)¡×¡Ö°û¤ß²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é(19.6%)¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
»²²Ã¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤à¡×¡Ö°ì¼¡²ñ¤ÇËþÂ¤¹¤ë¡×¡ÖÍâÆü¤Î»Å»ö¤Ø¤Î»Ù¾ã¡×¡Ö»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¡¢·ÐºÑÅª¡¦»þ´ÖÅª¤Ê¸úÎ¨¤ò½Å»ë¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤ò"»²²Ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¹Ô»ö"¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
Æó¼¡²ñ¡¦»°¼¡²ñ¤Ê¤É¤Ç°û¼ò¤¬Ä¹»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë°Õ¼±¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
Ä¹»þ´Ö¤Î°û¼ò¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÆü¤ä¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÄ¹»þ´Ö¤Î°û¼ò¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÆü¤ä¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿åÊ¬¤òÂ¿¤á¤Ë¤È¤ë(44.9%)¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¿çÌ²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë(35.0%)¡×¡Ö°û¼òÎÌ¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë(28.7%)¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿åÊ¬Êäµë¤ä½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¡¢°û¼òÎÌ¤ÎÄ´À°¤¬ÆÃ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö°û¼ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡ûÆâ²Ê°å¤¬Ä¹»þ´Ö¤Î°û¼ò¤ÇºÇ¤â·üÇ°¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯
¤Ç¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î°û¼ò¤ËÂÐ¤·¤Æ°åÎÅ¤ÎÀìÌç²È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Æâ²Ê°å¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£
Ä¹»þ´Ö¤Î°û¼ò¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«? / Ä¹»þ´Ö°û¼ò¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¡ÖÄ¹»þ´Ö¤Î°û¼ò¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö´ÎÂ¡¤Ø¤ÎÉéÃ´Áý²Ã(46.4%)¡×¡ÖÆóÆü¿ì¤¤¤äÆ¬ÄË¤Ê¤É¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ(45.2%)¡×¡ÖÃ¦¿å¾É¾õ¤Î°²½(41.1%)¡×¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡×¤È¤¤¤ï¤ì±Æ¶Á¤ò¼«³Ð¤·¤Ë¤¯¤¤´ÎÂ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬ºÇ¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆóÆü¿ì¤¤¤äÃ¦¿å¾É¾õ¤Ê¤É¡¢°û¼ò¸å¤Ë¤¢¤Þ¤ê´Ö¤òÃÖ¤«¤º¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¾É¾õ¤â¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö°û¼ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆâ²Ê°å¼«¿È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÄ¹»þ´Ö°û¼ò¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°û¤àÎÌ¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë(43.6%)¡×¡Ö¿åÊ¬¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¤È¤ë(38.5%)¡×¡Ö¶õÊ¢¤Ç°û¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë(32.0%)¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æâ²Ê°å¤ÏÄ¹»þ´Ö°û¼ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö°û¤àÎÌ¤ÎÄ´À°¡×¡Ö¿åÊ¬Êäµë¡×¡Ö¶õÊ¢¤Ç°û¤Þ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÎÂ¡¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¹ÔÆ°¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡û¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤´ÎÂ¡¥±¥¢ÊýË¡¤Ï?
°û¼òÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤ë´ÎÂ¡¥±¥¢ÊýË¡¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¡Ö°û¼òÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤ë´ÎÂ¡¥±¥¢ÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö´ÎÂ¡¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÀÝ¼è(43.0%)¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡Ö¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·(36.5%)¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë(36.0%)¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÀÝ¼è¡×¡Ö¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¡×¡Ö¿åÊ¬Êäµë¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤¬¾å°Ì¤Ê¤Ã¤¿¡£Æâ²Ê°å¤Ë¤â¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÊýË¡¤è¤ê"Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤ë´ÎÂ¡¥±¥¢"¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Æâ²Ê°å¤Ï¼ÂºÝ¤Ë´ÎÂ¡¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤ò¤É¤ì¤À¤±°Õ¼±Åª¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¡Ö°û¼ò¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í°Ê³°¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£
Ä¹»þ´Ö°û¼ò¤ò¤·¤¿Æü¤ä¤½¤ÎÍâÆü¤Ë´ÎÂ¡¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤È¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«? / ´ÎÂ¡¥±¥¢À½ÉÊ¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¡ÖÄ¹»þ´Ö°û¼ò¤ò¤·¤¿Æü¤ä¤½¤ÎÍâÆü¤Ë´ÎÂ¡¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤È¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó8³ä¤¬¡ÖËè²ó°Õ¼±¤·¤Æ¤È¤ë(30.9%)¡×¡Ö¤È¤¤É¤°Õ¼±¤·¤Æ¤È¤ë(49.5%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£ÂçÂ¿¿ô¤ÎÆâ²Ê°å¤¬¡¢´ÎÂ¡¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹»þ´Ö¤Î°û¼ò»þ¤ÏÆâ²Ê°å¤â´ÎÂ¡¥±¥¢¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö´ÎÂ¡¥±¥¢À½ÉÊ¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤«(44.0%)¡×¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤è¤¤¤«(38.2%)¡×¡Ö²Ê³ØÅªº¬µò¤¬¤¢¤ëÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«(33.9%)¡×¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£
