¡ÚÏ·¸å»ñ¶â¡Û20¡Á30ÂåÌ¤º§¼Ô¤Î6³äÄ¶¤¬ÉÔ°Â»ë - Ï·¸å¤Ø¤Î½àÈ÷¥È¥Ã¥×3¤Ï?
»¸¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï11·î17Æü¡¢¼ã¼Ô¤Î½ª³è´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯9·î26Æü¡¢Ì¤º§¤Î20Âå¡¦30Âå¤ÎÃË½÷300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û¼ã¼Ô¤Î¡Ö½ª³è¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï?
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö½ª³è¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤«? n=300¢¨Ê£¿ô²óÅú²Ä
½ª³è¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷¡×(32.0%)¡¢¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¿ÍÀ¸¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¡×(28.7%)¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢SNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç½ª³è¤¬¿È¶á¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢20¡Á30Âå¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤«¤é¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¡×(20.0%)¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Þ¤À´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¡×(11.3%)¤È¤¤¤Ã¤¿Ìµ´Ø¿´ÁØ¤â¤ª¤ê¡¢¼ã¼ÔÁØ¤Ë¤ª¤±¤ë½ª³è°Õ¼±¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û·ëº§´êË¾¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó8³ä¤¬¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ï·¸å¤¬ÉÔ°Â¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«? n=300
20¡Á30Âå¤ÎÌ¤º§¤ÎÃË½÷300Ì¾¤Ë¡¢¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤«¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·ëº§¤·¤¿¤¤ÁØ¤¬37.3%(¡Ö¤È¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¡×(12.3%)¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×(25.0%)¤Î¹ç·×)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ n=112¢¨Ê£¿ô²óÅú²Ä
¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¡×¤ò¿Ö¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·ëº§´êË¾¤¬¤¢¤ëÁØ¤Î¤¦¤Á¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤¬56.3%¤È1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¿Í¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤¬45.5%¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¿Í¤¬¤Û¤·¤¤¡×40.2%¤È¡¢¾Íè¤ÎÀº¿ÀÌÌ¡¦·ÐºÑÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢19.6%¤¬¡ÖÏ·¸å¤¬ÉÔ°Â¤À¤«¤é¡×¤òµó¤²¤¿¡£·ëº§¤ò¡¢Ï·¸å¤ÎÀº¿ÀÌÌ¤ä·ÐºÑÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£
¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ï·¸å¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?¡¡n=112
Â³¤¤¤Æ¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ï·¸å¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ö¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·ëº§´êË¾¤¬¤¢¤ëÁØ¤Î¤¦¤Á¡¢79.5%(¡Ö¤È¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¡×40.2%¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×39.3%)¤¬Ï·¸å¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬·ëº§¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡ûÏ·¸å¤ÎÉÔ°Â¾å°Ì¤Ï¡Ö·ÐºÑÅª¤Ê¤ª¶âÁ´ÈÌ¡×¡Ö¸ÉÆÈ¡×
Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«? n=300(Á´ÂÎ)
Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?(·ëº§´êË¾¤´¤È¤ÎÈæ³Ó)
Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤Ê¤ª¶âÁ´ÈÌ¡×¤¬48.7%¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤¬20.0%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ëº§¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤Ç¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¿Í¤¬¤Û¤·¤¤¡×¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¿Í¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤âÏ¢Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ·ëº§´êË¾¤ÎÍÌµ¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤Ê¤ª¶âÁ´ÈÌ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï38.4%¤¬ÉÔ°Â¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢·ëº§´êË¾¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï57.2%¤âÉÔ°Â¤È²óÅú¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼ýÆþ¸»¤¬¼«Ê¬¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤è¤ê·ÐºÑÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï39.3%¤¬ÉÔ°Â¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢·ëº§´êË¾¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï8.7%¤·¤«ÉÔ°Â¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ëº§´êË¾¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢·ëº§¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¿Í¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤ò¾å°Ì¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ëº§´êË¾¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¸ÉÆÈ¤òÉÔ°Â»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡û20¡Á30Âå¤Î6³ä°Ê¾å¤¬Ï·¸å»ñ¶â¤¬ÉÔ°Â¤È²óÅú
Ï·¸å»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¿´ÇÛ¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤«? n=300
Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑÌÌ¤¬1°Ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¿´ÇÛ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢6³ä°Ê¾å(¡Ö¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¡×39.0%¡¢¡Ö¤ä¤ä¿´ÇÛ¡×26.0%¤Î¹ç·×)¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûÏ·¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¡¢¾å°Ì¤Ï¡ÖÃù¶â¡×¡ÖÅê»ñ¡×¡ÖÊÝ¸±¡×
Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«? n=300¢¨Ê£¿ô²óÅú²Ä
Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«? n=300¢¨Ê£¿ô²óÅú²Ä
Ï·¸å¤Ø¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢20¡Á30Âå¤Î64.0%¤¬²¿¤«¤·¤é¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
·ëº§´êË¾¤ÎÍÌµ¤ËÊ¬¤±¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·ëº§´êË¾¤¬¤¢¤ëÁØ¤Î79.5%¤¬Ï·¸å¤Î½àÈ÷¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢·ëº§¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤ÁØ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï58.7%¤È¤Ê¤ê¡¢·ëº§´êË¾¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½àÈ÷¤ËÀÑ¶ËÅª¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
·ëº§´êË¾¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¶ñÂÎ¤Ê½àÈ÷ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃù¶â¡×¤¬53.6%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÅê»ñ¡×(36.6%)¡¢ÊÝ¸±(25.0%)¤ÈÂ³¤¡¢·ÐºÑÌÌ¤Î½àÈ÷¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¸þ¤±¤Î½ª³è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ä¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê½ª³è¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢20¡Á30Âå¤Î½ª³è¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷¡×¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¿ÍÀ¸¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ã¼Ô¤¬½ª³è¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤ä¡Ö·ÐºÑÌÌ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ½Æ°Åª¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢·ëº§¤òË¾¤à¼ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢·ëº§¤òÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¼êÃÊ¤Î1¤Ä¤ÈÂª¤¨¡¢Ï·¸å½àÈ÷¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸½Âå¤Î½ª³è¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÊâ¤à¤¿¤á¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
