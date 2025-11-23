¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡Ä¡ª¡© Æ²°ÂÎ§¡¢°ì½Ö¤Ç¤Ö¤ÁÈ´¤¯¡È½ÄÆÍÇË¡É¢ª´°àú¥¯¥í¥¹¡ÖÂ®¤¹¤®¡×Áê¼êDF¥É¥ó°ú¤¤Î¡ÈµÕÂ¥¢¥·¥¹¥È¡É¡ÖÆ²°Â¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤¿¡×
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥±¥ë¥ó 3¡Ý4 ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î23Æü¡¿¥é¥¤¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ²°ÂÎ§¡¢Áê¼êDF¤ò°ì½Ö¤ÇÈ´¤¤µ¤ë½Ö´Ö
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÆ²°ÂÎ§¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÆÀ°Õ¤Îº¸Â¤ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±¦Â¤ÇÆþ¤ì¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÆüËÜ»þ´Ö11·î23Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Ç¥±¥ë¥ó¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£Æ²°Â¤¬±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢2¡¼1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿59Ê¬¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£
µÕ¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÆ²°Â¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¥È¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢DF¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÖµ¡£ºÙ¤«¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éÍÍ»Ò¤ò»Ç¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ò·Ù²ü¤·¤¿¼é¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ²°Â¤Ï¸Ù¤®¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤Æ°ìµ¤¤Ë½Ä¤Ø¤ÈÆÍÇË¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¼êÁ°¤Ç¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò±¦Â¤ÇÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀFW¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«¥ë¥È¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î°ÂÅÄÍýÂç»á¤Ï¡Öº¸Íø¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤¬º¸Â¤ò¥±¥¢¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é½Ä¤Ë¤â¤¤¤±¤ë¤¾¤È¡×¤ÈÆ²°Â¤Î½ÄÆÍÇË¤«¤éµÕÂ¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¢¥·¥¹¥È¡ª¡×¡ÖDF¥É¥ó°ú¤¤À¤Ê¡×¡ÖÂ®¤¹¤®¡×¡ÖÃæÀÚ¤é¤ì¤Æ¤â½Ä¤ËÈ´¤±¤Æ±¦Â¥¯¥í¥¹¡×¡Ö½ÄÆÍÇË¤¬±Ô¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç½Ä¤ËÈ´¤±¤ë¤Î¤¬Æ²°Â¤Î¤¦¤Þ¤µ¡×¡Ö±¦Â¥¢¥·¥¹¥È¡ª¡×¡Ö·ë²Ì¤·¤«»Ä¤µ¤Ê¤¤ÃË¡×¡Ö´°àú¤À¤Ê¡×¡ÖÆ²°Â¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ²°Â¤Ï11»î¹çÁ´¤Æ¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢3¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¥Á¡¼¥à¤Ï½ªÈ×¤Ë·ã¤·¤¤·â¤Á¹ç¤¤¤ò±é¤¸¤ë¤â¡¢4¡¼3¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï5»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤Î2Ï¢¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë