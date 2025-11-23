¡Ö¤É¤³¤¬PK¤ä¤Í¤ó¡×U-17ÆüËÜÂåÉ½¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¡É¤ÇÉÔËþÊ®½Ð¡ÖÄ¾Á°¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤Ï¡©¡×ÈùÌ¯¤Ê±ÇÁü¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¼Â¶·¡õ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³
¡ÚFIFA U-17 ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥«¥¿¡¼¥ë 2025¡ÛU-17¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½ 1¡Ý0 U-17ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î21Æü¡¿¥¢¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¾¡¼¥ó ¥Ô¥Ã¥Á3¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¤³¤ì¤¬PK¡Ä¡©¡ÖÈùÌ¯¤ÊÀÜ¿¨¡×¤Î½Ö´Ö¡Ê¥ê¥×¥ì¥¤¤¢¤ê¡Ë
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤¬PK¤ò¼è¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙ¤ÏÎ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤Ë¤è¤Ã¤ÆPK¤Ë¡£¤³¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÏU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿90¡Ü2Ê¬¤ËÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿ØÆâ¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤¬¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤Ç¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿MF¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥é¥¦¥·¥ã¡¼¤¬¡¢DFÆ£°ææÆÂç¡Ê²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹¡Ë¤òÇØÉé¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥ß¡¼¥È¤Ç¤¤º¡¢Æ£°æ¤ÎÆ¬Éô¤ËÂ¤¬Åö¤¿¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òMFÏÂÅÄÉð»Î¡Ê±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹¡Ë¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢FW¥Ï¥µ¥ó¡¦¥Ç¥·¥·¥å¥¯¤¬Â¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÎ¾¼Ô¤¬ÀÜ¿¨¡£Å«¤¬¿á¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼ç¿³¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÈÈ½Äê¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤óPK¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¥Ù¥ó¥Á¤¬¡¢FVS¡Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¼°¤Î¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¡Ë¤òÍ×µá¤¹¤ë¡£ÁèÅÀ¤ÏÏÂÅÄ¤È¥Ç¥·¥·¥å¥¯¤Î¥·¡¼¥ó¡£¥ì¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥·¥·¥å¥¯¤¬Àè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢ÏÂÅÄ¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÂ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¥ì¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¶·¤Î¸¶Âç¸ç»á¤Ï¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Î¤È¤³¤í¡Ê¥Õ¥é¥¦¥·¥ã¡¼¤ÈÆ£°æ¤Î¥·¡¼¥ó¡Ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¿³È½ÃÄ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ËPK¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ìPK¤Ê¤Î¡Ä¡Ä¡©¡×¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤óPK¡×¡Öº£¤Î¤ÇPK¤«¤è¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨PK¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤³¤¬PK¤ä¤Í¤ó¡×¤Ê¤ÉÈ¿±þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶»á¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¤½¤â¤½¤âÄ¾Á°¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤¢¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤í¡×¡ÖÆ£°æ¤Ø¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÊý¤¬¤«¤Ê¤ê´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¾¡×¤ÈÄ¾Á°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥ì¥Ó¥å¡¼¸«¤ë¤È³Î¤«¤Ë½³¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¡Ö¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤±¤É½³¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤ÉÈ½Äê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎPK¤ÏGKÂ¼¾¾½¨»Ê¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¡Ë¤¬¸«»ö¤Ë»ß¤á¤Æ¼ºÅÀ¤òÌÈ¤ì¤¿ÆüËÜ¡£¤·¤«¤·1ÅÀ¤¬±ó¤¯¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÎÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿FIFA U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥«¥¿¡¼¥ë2025¡Ë