¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁÃæ¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤¬¥Õ¥¡¥ó´¶¤Ë½ÐÀÊ¡¡¡Ö¾ï¼±²¦·èÄêÀï¡×¤Ç¤ÏÇÐ¶ç¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌäÂê¤ÇÇÔÂà
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬£²£³Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ£Ä£Á£Ù£²£°£²£µ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²ÂòÌäÂê¤Î¡Ö¾ï¼±²¦·èÄêÀï¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼çË¤¤Ï¡ÖÇÐ¶ç¡Ø²ÆÁð¤ä¡¡Ê¼¤É¤â¤¬¡¡Ì´¤ÎÀ×¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¡¢£ÁÀµ²¬»Òµ¬¡¢£Â¾¾ÈøÇÎ¾Ö¤Î£²Âò¤Ç£Á¤òÁª¤Ó¡¢ÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ã«ÀîÃèµ±Åê¼ê¤¬ºÇ½ªÌäÂê¤ÇÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¤ÎÌ¾Á°¡Ö¤¤¤±¤ä¤Þ¤¿¤«¤Ò¤í¡×¤ÎÁí²è¿ô¤òÅö¤Æ¤ëÌäÂê¤Ç¡Ö£³£²²è¡×¤ÈÀµ²ò¤·¡¢Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£