33ºÐÃËÀ¤¬¿©ÉÊ¤ÎÇÛÁ÷¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì½ÅÂÎ¡ÖÆ»Ï©¾å¤Ë²¿¤«¸«¤¨¡¢ÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤é¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¼¯»ùÅç¡¦Ëíºê»Ô
¼¯»ùÅç¸©Ëíºê»Ô¤Ç23ÆüÄ«Áá¤¯¡¢ÃËÀ¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
Ëíºê·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°5»þ¤¹¤®¡¢Ëíºê»ÔÌ¯¸«Ä®¤Î»ÔÆ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¼ÖÆ»¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¿©ÉÊ¤ÎÇÛÁ÷¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¡¦ÜÇ±ÑÂÀ¤µ¤ó(33)¤Ç¡¢Æ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤ÁÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤ä¿®¹æµ¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼¯»ùÅç»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î50ÂåÃËÀ¤Ï¡ÖÆ»Ï©¾å¤Ë²¿¤«¸«¤¨¤Æ¤Þ¤¿¤¤¤ÇÄÌ¤ê²á¤®¤¿¡£¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
