»³ºêÎçÆà¡Ê¤ì¤Ê¤Á¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ê¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ë¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË13:00¡Á14:55¡Ë¡£11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²Öß·¹áºÚ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²Öß·¤µ¤ó¤ÎºÇ¶á¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡²Öß·¹áºÚ¡Ö¤â¤¦Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤ì¤Ê¤Á¡§ºÇ¶á¤Î²Öß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖLet's Play ¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤é¤±¤Î¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½©¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Àè·î¤Ë¤Ï¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ä¥¢¡¼¡ÖHANAZAWA KANA Billboard Live 2025¡×¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Öß·¡§¤ä¤Ã¤¿¡Á¡ª
¤ì¤Ê¤Á¡§º£Ç¯¤Ã¤Æ²¿ºî¤ä¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
²Öß·¡§¤â¤¦Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§³Î¤«¤Ëº£Ï¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤¦¤ï¤±¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Öß·¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¡ª ·ë¹½Á°¤ËÏ¿¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬º£ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤ì¤Ê¤Á¡§¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¤âº£Ç¯¤Ç¤¹¤«¡©
²Öß·¡§º£Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Í¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¡ÖÆ¯¤¤¹¤®¤Ç¤Ï!?¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
²Öß·¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£1Ç¯·Ð¤Ä¤Î¤¬Áá¤¤¤è¤Í¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤è¤Í¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤³¤Î¤¢¤¤¤À¤â¡¢ÊÌ¤ÎºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡Ä¡Ä¡£
²Öß·¡§ÀèÇÚ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¤ì¤Ê¤Á¡§²¿¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡© µÞ¤ËÌò¤ÎÀ¼¤ò¡Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¤·¤Ç¡Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ä¡Ä¡£
²Öß·¡§¤¢¤¢¡ª¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡Ê·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ë¡×¤À¤Í¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤ì¤Ç¤¹¡ª ¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¡Ö²Öß·¤µ¤ó¤Î¤¢¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢²¿¤ÎºîÉÊ¤Î¤È¤¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤ªË»¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£
²Öß·¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¥Ñ¡¼¥Þ¤â¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤¦¡ª º£¤Î²Öß·¹áºÚ¤µ¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
²Öß·¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÎçÆà¤Á¤ã¤ó¤â¥Ñ¡¼¥Þ¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡©
¤ì¤Ê¤Á¡§»ä¤â5·î¤ËÇ¯¤Ë1²ó¡¢1½µ´Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òµÙ¤à´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²Öß·¡§¥Ñ¡¼¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡ª ¥»¥Ã¥È¤â³Ú¤À¤·¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤Ç¤â¡ÖÈ±¤¬½ý¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©
²Öß·¡§¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§³Î¤«¤Ë¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡ª Ç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
²Öß·¡§¡Ä¡Ä¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡© ¤Ç¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
