¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÌÌÇò¤¤Ìîµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï23Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡ÖMARINES¡¡FAN¡¡FEST¡¡2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¬¡ÖTEAM¡¡WHITE¡×¤È¡ÖTEAM¡¡BLACK¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ºÇò¹õÂÐ·è¡×¤ä¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¼°¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Öº£Ç¯¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éºÇ²¼°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÌÌÇò¤¤Ìîµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀ¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥àWHITE¤ÎÆ£¸¶¡¢¥Á¡¼¥àBLACK¤Î»³ËÜ¤ÎÎ¾¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬³«²ñÀë¸À¤ò¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡Ö¥¬¥ä¡¼¥º¡×¤Î¾¾ÀÐ¤È¡ÖÉÙ»³¤ÎÂåÍý¡×¤Î»ûÃÏ¤¬ÅÐ¾ì¡¢¾¾ÀÐ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤³¤³¤¬Ì´¤Î¹ñ¤À¤È»×¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ÂæËÜ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÍðÆþ¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿Î¾¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬³«²ñÀë¸À¤ò3ÅÙ¤ä¤êÄ¾¤¹¡¢ÇÈÍð¡©¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£