¡¡²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÃåÊª»Ñ¤ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÁõ¤¤¤«¤é°ìÊÑ¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¡È¾å²¼¥É¥é¥´¥ó¥³¡¼¥Ç¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
【写真】「ドラゴンコーデが似合う演歌歌手」ファンも驚いた藤あや子の〈ワイルドファッション〉
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö#¶åÆ¬Î¶¿À¼Ò¡¡¾å²¼¥É¥é¥´¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ç»²ÇÒ¤¬º¤Æñ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜµÜ¤Ø¡¡±ýÉü1»þ´Ö¤«¤±¤Æ»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥é¥´¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¹õ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë·Ï¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡¢¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¡É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¿¤À¤è¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤È°ã¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥³¡¼¥Ç¤¬»÷¹ç¤¦±é²Î²Î¼ê¡×¡Ö¤¢¤ä¤Á¤ã¤ó²¿Ãå¤Æ¤â·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡¡¤«¤ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÃåÊª»Ñ¤Î¤¢¤ä»Ò¤È¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤Î¤¢¤ä»ÒÀ¨¤¤ÉáÃÊ¤È»Å»ö¤Î»þ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¤¤Í¡ª¤¢¤ä»Ò¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¹¥¤¤À¤â¤ó¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶Ã¤¤È¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
