70ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ò¹ó»È¤·¤¹¤®¡Ä¹âÎð½Ð»º¤·¤¿Ì¼¤ÈÉÔÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
Ì¼¤Î½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬¹âÎð½Ð»º¤ò¤·¤¿¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤
¡Ö40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ½Ð»º¤·¤¿Ì¼¡£¥Ú¥Ã¥È¤ÎÇ®ÂÓµû¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤â¤¢¤ë¤«¤éÎ¤µ¢¤ê½Ð»º¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬Ì¼É×ÉØ¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»º¸å¤Çµ¤¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ì¼¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ç¡Ä¡Ä¡£»ä¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤¹¤Ù¤Æ¤òÁ´ÈÝÄê¡£¤½¤Î¤¯¤»¡¢¼«Ê¬¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ØÉ×¤¯¤ó¤Ï»Å»ö¤â¤¢¤ë¤·²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤È¡¢²È»ö¤Ê¤É¤Î»¨ÍÑ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ä¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤â¤â¤¦70ºÐ¡Ä¡Ä¡£ÂÎÎÏ¤â¤Ê¤¯É¨¤âÄË¤¤¾õÂÖ¤Î»ä¤Ë¡¢´¹µ¤Àð¤ÎÁÝ½ü¤äÇ®ÂÓµû¤Î¿åÁå¤ÎÁÝ½ü¤ò¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤³¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌ¼¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£Ì¼¤Ï¡¢¹ø¤òÄË¤á¤¿»ä¤Ë¡Ø¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤â¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤é¤â¤¦¾¯¤·Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤éÂç¥²¥ó¥«¤Ë¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Ì¼¤È¤Ï²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤È¤â¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¿Æ»Ò¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤µ¤é¤ËÃç¤¬°²½¡£Â¹¤Ë¤Ï²ñ¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤ªÀ¤ÏÃ¤Ç¤³¤»È¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ÈÂÎÎÏ¤Î¼«¿®¤â¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§70Âå½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Ë
¢¦ °é»ù¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¹âÎð¤À¤ÈÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¿Æ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤±¤ËÍê¤é¤º¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê³°Éô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£