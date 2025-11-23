©ABCテレビ©ABCテレビ

＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ …

ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新

アナ回覧板

＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ …



11月はイベントが盛りだくさんでした！

ラジオ祭りでは、

『ミュージックジェルム』を聞いてくださっているリスナーの皆さんがどんな方なのか知ることができ、とっても嬉しかったです。

まるスポフェスでは、

キャッチボールを通して子供から大人の方まで、多くの方とコミュニケーションを取ることができました。

普段はテレビやラジオからお届けしていますが、

直接お会いして顔を見てお話しできる時間は、特別であたたかいなと感じました。

皆さんからいただいた言葉ひとつひとつが「頑張ろう！」と力になっています。

来てくださって、ありがとうございました！

久保光代