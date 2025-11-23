久保光代アナ イベントで感じたつながり（ABCテレビ）
11月はイベントが盛りだくさんでした！
ラジオ祭りでは、
『ミュージックジェルム』を聞いてくださっているリスナーの皆さんがどんな方なのか知ることができ、とっても嬉しかったです。
まるスポフェスでは、
キャッチボールを通して子供から大人の方まで、多くの方とコミュニケーションを取ることができました。
普段はテレビやラジオからお届けしていますが、
直接お会いして顔を見てお話しできる時間は、特別であたたかいなと感じました。
皆さんからいただいた言葉ひとつひとつが「頑張ろう！」と力になっています。
来てくださって、ありがとうございました！
久保光代