¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê51¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤ÎÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ê51¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥³¥ó¥Ó½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ËÃ£¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡×½é³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£²¿¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¤Ã¤ÆÁ´°÷¤¬¡¢¥¦¥Á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´Þ¤á¡¢»×¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤¿2»þ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
ÆâÍÆ¤Ï¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ËÃ£¤¬¡ÖËÍ¤âÉÙß·¤â»äÊª¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¡¢ÉÛ¤¬½Ì¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÙß·¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¬ÂÀ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¥¹¡¼¥Ä¾å²¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÉÙß·¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶õµ¤¤Ç¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò²óÁÛ¡£°ËÃ£¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡Ø¤¢¡¢¤Ï¤¤¡£¤³¤ì¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¡×¤ÈÄÀ¤ó¤ÀÀ¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
°ËÃ£¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÏÌ¡ºÍ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜÊª¤Ç¡¢·ë¶É¤Ï¾ïÏ¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ËÃ£¤Ï¡Ö²¿¤ò¤·¤¿¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬´î¤Ö¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£