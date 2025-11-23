»°Ã«¹¬´î»á¤¬¸ì¤ë¡¢Ãæ°æµ®°ì¤Èº´Æ£¹À»Ô¤¬Âº·É¤¹¤ëÆ±À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¡ÖÌ´¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÅØÎÏ¤Ç¼Â¸½¡×
µÓËÜ²È»°Ã«¹¬´î»á¡Ê64¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Âè76²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë18´§¤òÃ£À®¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¤Î¼ç±é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¿¿ÅÄ¹Ç·¡Ê65¡Ë¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£03Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¡ÖSHOGUN¡×¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î»°Ã«»á¤Ï¡ÖÁ°¤ËÃæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤Èº´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡ÖÆ±À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç°ìÈÖÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢2¿Í¤È¤â¡Ø¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ´¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÅØÎÏ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È2¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£