Â©»Ò¤¬ÉÔÎÑ¤·¤¿¸µºÊ¤Î¤â¤È¤Ë¡Ä»×¤¤Çº¤à¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡¦À²³¤¡ÊÇò½§¿×¡Ë¤ËÀéÀÐ¡Ê¾¾ÅçÁï¡Ë¤¬¡Ö¼«¿®»ý¤Æ¤è¡×¡ã¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡ä

¾¾ÅçÁï¤ÈÇò½§¿×¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡Ù¡£ËÜºî¤ÏÆÍÁ³¸µ¥«¥Î¤«¤éÌ¼¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤¿ÀéÀÐÅ¯¡Ê¾¾ÅçÁï¡Ë¤È¡¢ºÊ¤ÈÎ¥º§¤·¤ÆÂ©»Ò¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿À²³¤¾»¹°¡ÊÇò½§¿×¡Ë¤¬¡¢¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯¿·´¶³Ð¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤À¡£
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢À²³¤¤Î¸µºÊ¡¦ÎÃ»Ò¡ÊÄ«ÁÒ¤¢¤¡Ë¤¬ÆÍÁ³¿Æ¸¢¤òÅÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Â©»Ò¡¦À¶°ìÏº¡ÊÝ¯¡Ë¤¬ÎÃ»Ò¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À²³¤¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¡£
¤½¤ó¤ÊÀ²³¤¤ò¸«¤¿ÀéÀÐ¤Ï¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¶°ìÏº¤¬Êì¿Æ¤Î¤â¤È¤Ë¡Ä»×¤¤Çº¤àÀ²³¤
¢¡¡Ö1¿Í¤Ç¾¡¼ê¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤Ê¤è¡ª¡×
Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤·¤¿¸µºÊ¤ÎÎÃ»Ò¤¬¡¢À²³¤¤ËÀ¶°ìÏº¤Î¿Æ¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£
À²³¤¤Ï¿Æ¸¢¤ò¤ï¤¿¤¹µ¤¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤Â©»Ò¤ÎÀ¶°ìÏº¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤ËÊì¿Æ¤é¤·¤¿ÍÊª¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¤µ¤é¤ËÀ¶°ìÏº¤¬ÆÍÁ³¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎÃ»Ò¤«¤é¡Ö»ä¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÎÃ»Ò¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÊÀ¶°ìÏº¤Î¡Ë´é¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍÄÃÕ±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤·¤¿¤é¶á¤¯¤Î¸ø±à¤«¤éÀ¶°ìÏº¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¥Þ¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤Ã¤Æ¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£À²³¤¤Ï¡Ö·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¡×¤ÈÊÖ¤¹¤â¡¢ÅÅÏÃ±Û¤·¤Ë¡Ö¤ä¤À¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢¤¢¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¶°ìÏº¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
·ë¶ÉÀ¶°ìÏº¤ÏÎÃ»Ò¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢À²³¤¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤òÀéÀÐ¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£ÀéÀÐ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¤½¤ì¡£¤¹¤°·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡×¤ÈÅÜ¤ë¤â¡¢À²³¤¤Ï¤½¤ì¤ò»ß¤á¡Ö¤¤¤ÞÀ¶°ìÏº¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ÇÎÃ»Ò¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢À¶°ìÏº¤ÏÊì¿Æ¤È¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤½¤¦Ë¾¤à¤Ê¤é¡¢ËÍ¤Ï¡Ä¡×¤È¼åµ¤¤ÊÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÀéÀÐ¤Ïµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ²³¤¤ÎÏÓ¤òÃ¡¤¡¢¡Ö¡ÊÀ¶°ìÏº¤È¡ËÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Í¤¨¤À¤í¡£1¿Í¤Ç¾¡¼ê¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤Ê¤è¡ª¤ªÁ°¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«¿®»ý¤Æ¤è¡×¤ÈÇ®¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼Ãç´Ö¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÀéÀÐ¤¬À²³¤¤òÎå¤Þ¤¹°ìËë¤Ï¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£