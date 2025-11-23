Æ²°ÂÎ§¤¬¥¥ì¥¥ì¤Îº£µ¨5¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ! ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ò2Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¯
[11.22 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá ¥±¥ë¥ó 3-4 ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È]
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎMFÆ²°ÂÎ§¤¬22Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¥±¥ë¥óÀï(¡û4-3)¤Çº£µ¨¸ø¼°Àï5¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿Æ²°Â¤Ï2-1¤Î¸åÈ¾14Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÀÚ¤ì¹þ¤ß¡¢±¦Â¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¡£¥Ë¥¢¤ÎFW¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«¥ë¥È¤¬º¸Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÆ²°Â¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï11»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç3¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï16»î¹ç5¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢4-1¤È¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï½ªÈ×¤Ë¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4-3¤Ç¥²¡¼¥à¤ò½ª¤¨¤Æ2Ï¢¾¡¡£Æ²°Â¤Ï¸åÈ¾39Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
