Ä®Ìî½¤ÅÍ¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¥À¥á²¡¤·ÃÆ! ¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÏºÇ²¼°Ì¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ò²¼¤·¤Æº£µ¨½é3Ï¢¾¡
[11.22 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá ¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à 0-3 ¥Ü¥ë¥·¥¢MG]
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤¬22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢12°Ì¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬18°Ì¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï(¡û3-0)¤Çº£µ¨2ÆÀÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÏÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¤ËDF¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥£¥¯¥¹¤ÎPKÃÆ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¤ÏFW¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¼è¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÄ®Ìî¤Ï¸åÈ¾27Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢Æ±31Ê¬¤Ë¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡MF¥í¥Ã¥³¡¦¥é¥¤¥Ä¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û¤ØÁ÷¤ê¡¢FW¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Î¥é¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ø¥Ñ¥¹¡£È´¤±½Ð¤·¤¿Ä®Ìî¤¬±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨2¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï3-0¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢º£µ¨½é¤Î3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£»ÃÄê11°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
