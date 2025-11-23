3Ç¯¤Ö¤êÌµ´§¤â¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼è¤ì¤ë¿À¸Í¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×ÉðÆ£²Åµª¤Î¤±¤ó°ú¤¹¤ë¼«Éé¤È²ù¤¤¡ÖËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡×
[11.22 Å·¹ÄÇÕ·è¾¡ Ä®ÅÄ 3-1 ¿À¸Í ¹ñÎ©]
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï3Ç¯¤Ö¤êÌµ´§¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤ÀËö¤ÎÇÔÀï¡£¤½¤ì¤Ç¤âFWÉðÆ£²Åµª¤Ï¡Ö¤é¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÆÃ¤Ë30Ê¬¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÁ´ÉôÁ°¸þ¤¤Ç¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡³«»Ï6Ê¬¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£Æ±32Ê¬¤Ë¤Ï2¼ºÅÀÌÜ¤âµÊ¤·¡¢´°Á´¤ËÎ®¤ì¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£ÉðÆ£¤Ï1¼ºÅÀÌÜ¤ò¡Ö°ìÈÖ¤Îº£Æü¤ÎÉé¤±¤ÎÍ×°ø¡×¤Èµó¤²¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤¹¤®¤Æ¡¢°ìÈÖ¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Îº£Æü¤ÎÉé¤±¤ÎÍ×°ø¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¸å2¼ºÅÀÌÜ¤â¤â¤¦°ì²ó¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼è¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¤â¤¦¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤À¤±Àï¤¨¤ëÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤Î¤ÏÁêÅöÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë´Ë¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ä®ÅÄ¤Îµ¤Ç÷¤Ë°µ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£ÉðÆ£¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤Ù¤¯¡Ö·è¾¡¤Ê¤ó¤À¤¾¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£¤À¤¬¼ºÅÀ¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ËÍ¤é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤â¤Ã¤È¶¯¤¯°ú¤Äù¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢Èó¾ï¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¸åÈ¾17Ê¬¤Ë1ÅÀ¤³¤½ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎ®¤ì¤Ï¼è¤êÌá¤»¤º¡¢1-3¤ÇÅ·¹ÄÇÕ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢3Ï¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¾ÃÌÇ¡£Å·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤â³ð¤ï¤º¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌµ´§¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðÆ£¤Ïº£Ç¯5·î¤Ë¹øÄÇÄÇ´Ö¹¦¶¹ºõ¤ÇÁ´¼£3¤«·î¤Î¼£ÎÅ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤â²ø²æ¤Ç¤«¤Ê¤êÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°MVP¤â¼õ¾Þ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò²ù¤ä¤à¡£¡ÖËÍ¤¬³èÌö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«Éé¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢ÉðÆ£¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¶áÇ¯¥¿¥¤¥È¥ë¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤¦°ìÅÙÍèÇ¯°Ê¹ß¤Þ¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼è¤ì¤ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÉðÆ£¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¥á¥é¥á¥é¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£º£Ç¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤Þ¤¿ÇúÈ¯¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤êÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
