[11.23 J2Âè37Àá](¥Ô¡¼¥¹¥¿)

¢¨13:05³«»Ï

¼ç¿³:¾®²°¹¬±É

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê]

ÀèÈ¯

GK 21 ¸åÆ£²íÌÀ

DF 29 ¿·°æ°ìÍÔ

DF 44 ¹¾ÀîÍ¯À¶

DF 48 ¾È»³ñ¥¿Í

MF 5 »³¸ý·Ö

MF 8 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«

MF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹

MF 19 ß·ÅÄ¿ò

MF 23 ÊÆÅÄÈ»Ìé

MF 50 ²§Ä¹À»

FW 11 ¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª

¹µ¤¨

GK 1 ÉÙß·²íÌé

DF 3 ´Ø¸ýÀµÂç

DF 15 ²¬ÌîÞ­

DF 25 ¶û°ú°ìµª

MF 20 ÃæÂ¼·ÄÂÀ

MF 33 ³ÞÌøÍã

MF 34 ¾¾ËÜÅ·Ì´

FW 9 ¥Õ¥¢¥ó¥Þ¡¦¥Ç¥ë¥¬¥É

FW 18 »³ºêÎ¿¸ã

´ÆÆÄ

¹âÌÚÂöÌé

[¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯]

ÀèÈ¯

GK 34 À¾Àî¹¬Ç·²ð

DF 2 Âç¿¹½íÀ¸

DF 6 ÈÓÅÄµ®·É

DF 36 ÈÄÁÒ·òÂÀ

DF 97 ÂëÂï¥È¥é¥Ó¥¹

MF 3 Âçºê¹Ò»í

MF 39 »³ËÜÈ»Âç

MF 47 ÀçÇÈÂç»Ö

MF 99 ²ÃÆ£Àé¿Ò

FW 8 ã·Æ£½ÓÊå

FW 25 Â¿ÅÄ·½Í¤

¹µ¤¨

GK 51 ½ÕÌ¾ÎµÀ»

DF 4 µíß··ò

DF 19 Â¼ÅÄ¹Ò°ì

DF 71 ¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥¯

MF 16 ÄÍÀî¹§µ±

MF 24 »³ºê´õ°ì

MF 70 ¿·°æ¿ð´õ

FW 13 °ÀÈÓ¸¶¾°Ê¿

FW 22 µ×ÊÝÀ¬°ìÏº

´ÆÆÄ

¿¹Ä¾¼ù