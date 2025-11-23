YOSHIKI¡¢Æü¡¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹ñ¸ò70Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¡¦¥Ø¥°¥é¤Ë¤ÆÆüËÜ¿Í½é¤ÎÎò»ËÅª¸ø±é¤ò¼Â¸½
YOSHIKI¤¬¡¢11·î20Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¥¢¥ë¥¦¥é¤Î¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¡ÖHegra¡Ê¥Ø¥°¥é¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãHegra Candlelit Classics¡ä¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢½Ñ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2024Ç¯10·î¤Ë¼õ¤±¤¿»°ÅÙÌÜ¤Î·ÛÄÇ¼ê½Ñ¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤³°ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¡¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹ñ¸ò70Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢Î¾¹ñ¤ò·ë¤Ö¡ÈÊ¸²½¸òÎ®¤Î²Í¤±¶¶¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¸ÅÂå°äÀ×¡¦¥Ø¥°¥é¤ËÎ©¤ÄÎò»ËÅª¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Â¦¤è¤êÊ¸²½·Ý½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸ø¼°¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£ÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¼¼´Ø·¸¼Ô¤äÃó¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÆüËÜ¹ñÂç»È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¹ñ¤ÎÍ×¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤³¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÍè¾ì¤·¡¢YOSHIKI¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Ø¥°¥é¤ÏÌó2,000Ç¯Á°¤ËÃÛ¤«¤ì¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢½é¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¸ÅÂåÊ¯Êè·²¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ü¥Á¥§¥Ã¥ê¤ä¥ë¥É¥ô¥£¥³¡¦¥¨¥¤¥Ê¥¦¥Ç¥£¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Êµð¾¢¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¿ôÀéËÜ¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬¾È¤é¤¹À¤³¦°ä»º¤ÎÀÅ¼ä¤Ë¡¢YOSHIKI¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤¬ÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë½Å¤Ê¤ê¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¹È¡×¤Ç¤Ï¸ÅÂå°äÀ×¤¬¿¿¹È¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢Îò»Ë¤È²»³Ú¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥×¥í¥°¥é¥àÃæYOSHIKI ¤Ï¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤¬¶¯¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ÈÎÞ¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¿·¶Ê¡ÖLARMES¡×¤ò½éÈäÏª¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¿¼¤¤¾ð´¶¤¬Ëþ¤Á¤¿²»¿§¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢8·î¤Ë´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖTHE SEINE¡×¤â±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖENDLESS RAIN¡×¡Ö¹È¡×¡ÖART OF LIFE¡×¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´12¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦Åª¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥¿¡¼¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Þ¡¼¥í¥Õ¤È¤Î¶¦±é¤â¼Â¸½¡£³«±é¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖALULA¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¥¢¥Î¤È¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤¬¸ß¤¤¤Ë¸Æ±þ¤·¡¢¸ÅÂå°äÀ×¤È¤¤¤¦Ê¸²½°ä»º¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡È²»¤ÎÂÐÏÃ¡É¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ë²ñ¾ì¤ò¤µ¤é¤ËÌ¥Î»¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤½¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ä¡¢YOSHIKI¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢²¹¤«¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¸ø±éÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¡¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©70¼þÇ¯»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ãYoshiki at AlUla Music Hub¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²»³Ú¡¦Ê¸²½·Ý½Ñ¤òÄÌ¤¸¤¿Î¾¹ñ¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹ñºÝÅª¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×À¤òÁý¤¹Ãæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¤ª¤è¤Ó°ìÏ¢¤Î³èÆ°¤Ï¡¢YOSHIKI¤¬¡ÈÆüËÜ¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò·ë¤ÖÊ¸²½¸òÎ®¤Î²Í¤±¶¶¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸ø±é¸å¡¢YOSHIKI¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤³¤³¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢²»³Ú¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£À¤³¦°ä»º¤Ë¶Á¤«¤»¤¿¤³¤Î°ìÌë¤Ï¡¢YOSHIKI¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ëÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
◾️¡ãHegra Candlelit Classics¡ä¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.ALULA feat IBRAHIM
2.TEARS
3.AMETHYST with BEVERLY
4.¹È
5.MIRACLE¡¡with ASHLEY
6.LARMES
7.SWAN LAKE
8.THE SEINE with ASHLEY
9.RED SWAN with BEVERLYs
10.REQUIEM
11.ART OF LIFE
12.ENDLESS RAIN
