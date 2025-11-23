È¢º¬±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡Ö»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×¡¡¹¥¥¿¥¤¥àÂ³½Ð¤Ë¶½Ê³»ß¤Þ¤é¤º¡Ö¥¨¥°¤¤27Ê¬Âæº×¤ê¤ä¡×
MARCHÂÐ¹³Àï¡õÈ¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹
¡¡ÍèÇ¯1·î2¡¢3Æü¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¡¢1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹¥¥¿¥¤¥à¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿MARCHÂÐ¹³Àï¤Ç¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬27Ê¬37ÉÃ62¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±Âç³Ø¤Ç5¿Í¤¬27Ê¬Âæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ãæ±ûÂç¤âÆ±Âç²ñ¤ÈÈ¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç·×5¿Í¤¬27Ê¬Âæ¤ò½Ð¤·¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÌîÃæ¹±µü¡Ê3Ç¯¡Ë¤â27Ê¬36ÉÃ64¤È²÷Áö¤·¤¿¡£±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·½Õ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÍÎÏ¹»¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬·ãÁö¤·¤¿¡£
¡¡MARCHÂÐ¹³Àï¤Ç¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó³ØÀ¸µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¹õÅÄ¤¬27Ê¬37ÉÃ62¤ÎÀÄ»³³Ø±¡Âç¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Â¾¤Ë¤âÀÞÅÄÁÔÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬27Ê¬43ÉÃ92¤Ê¤É·×5¿Í¤¬27Ê¬Âæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ±ûÂç¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£MARCHÂÐ¹³Àï¤ÇÆ£ÅÄÂçÃÒ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬27Ê¬40ÉÃ50¤ÇÁö¤ë¤Ê¤É¡¢·×3¿Í¤¬28Ê¬ÀÚ¤ê¡£Æ±Æü¤ÎÈ¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤â²¬ÅÄ³«À®¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬27Ê¬37ÉÃ06¡¢ËÜ´Öñ¥¡Ê3Ç¯¡Ë¤â27Ê¬45ÉÃ05¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¾å°Ì10¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤â27Ê¬Âæ¤È¶Ã°Û¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÌîÃæ¤¬27Ê¬36ÉÃ64¤ÈÀÄ³ØÂç¡¦¹õÅÄ¤ò¾å²ó¤ë¥¿¥¤¥à¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£¹¥µÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¤ËX¾å¤Î±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¨¥°¤¤27Ê¬Âæº×¤ê¤ä¡×
¡Ö27Ê¬Âæ²¿¿Í¤«½Ð¤¹¤Î¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤¿¤±¤ÉÎ®ÀÐ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¤¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥¿¥¤¥à¤¬Ï¢È¯¤·¤Æ¤Æ¶ÄÅ·¡£27Ê¬Âæ¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Û¥¤¥Û¥¤½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¡×
¡Ö27Ê¬Âæ¤Î¥Ð¡¼¥²¥ó¥»¡¼¥ë¤ä¤ó¡¡»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡×
¡¡È¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶ðß·ÂçOB¤ÎÎëÌÚ²ê¿á¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬¡¢27Ê¬5ÉÃ92¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
