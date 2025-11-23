ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎÌÜÅª±£¤·¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼ã¼Ô¤Ë¿½¤·¹þ¤Þ¤»¤ÆÍ»»ñ¶âº¾¼è¤Îµ¿¤¤¡Ä»Ø¼¨Ìò¤é£±£¶¿ÍÂáÊá
¡¡£²£°¡Á£³£°ºÐÂå¤Î¼ã¼Ô¤é¤Ë¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎÌÜÅª¤ò±£¤·¤Æ½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¿½¤·¹þ¤Þ¤»¡¢Ê£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é·«¤êÊÖ¤·Í»»ñ¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷£±£¶¿Í¤¬º¾µ½ÍÆµ¿¤Ê¤É¤Çºë¶Ì¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Í»»ñ³Û¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¡¼¥ó¿½¹þ¿Í¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¼ÂºÝ¤è¤ê¹â³Û¤ËÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÃÎ¼±¤ËË³¤·¤¤¼ã¼Ô¤¬ÉÔÀµ¤Ë²ÃÃ´¤µ¤»¤é¤ì¤ë¹½¿Þ¤âÉâ¤«¤Ö¡£¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ù¶É¡¡ÆÁ¸¶¿¿¿Í¡¢ºØÆ£½¨¡Ë
ÄÂÎÁ¼ýÆþ¤¬Ëè·î¡¢¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤ò¾å²ó¤ë¤ÈÀâÌÀ
¡¡£±£¶¿Í¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼ÒÌò°÷¤Ç»Ø¼¨Ìò¤ÎÈï¹ð¡Ê£³£·¡Ë¡Êº¾µ½ºá¤Ê¤É¤Ç¸øÈ½Ãæ¡Ë¤é£²£°¡Á£´£°ºÐÂå¤ÎÃË½÷¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ïµï½»ÌÜÅª¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÁÈ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Åê»ñÌÜÅª¤Î¼ã¼Ô¤é¤Ë¼«Âð¹ØÆþ¤òÁõ¤Ã¤Æ¿½¤·¹þ¤Þ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Í»»ñ¶â¤Ï¿½¹þ¿Í¤ò·Ð¤Æ¡¢»Ø¼¨Ìò¤ÎÈï¹ð¤äÊÌ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡Ö£É£Â¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î·Ð±Ä¿Ø¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤ä¿ÀÆàÀî¤Ë¤¢¤ë£¶¤«½ê¤ÎÅÚÃÏ¡¦½»Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÌ¾ÌÜ¤Ç¡¢£²£°£²£³Ç¯¤ËÍ»»ñ¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ïº£Ç¯£¹·î¤Þ¤Ç¤Ë£±£¶¿Í¤òÂáÊá¡£¥í¡¼¥ó¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À£¶¿Í¤âº¾µ½ÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿£¶·ï¡ÊÌ¤¿ë¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÇÍ»»ñÁí³Û¤ÏÌó£³²¯±ß¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï½»Âð¤ò¿·ÃÛ¤·¤ÆÂß¤·½Ð¤¹¡ÖÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡×¤ò¤¦¤¿¤¤¡¢¼ã¼Ô¤ò¿½¹þ¿Í¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÂÎÁ¼ýÆþ¤¬Ëè·î¡¢¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤ò¿ôËü±ß¾å²ó¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ç¯¼ý¤òÂ¿¤¯¸«¤»¤ë¡Ö¤Õ¤«¤·¡×
¡¡¼ã¼Ô¤ËÂ¿³Û¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¼ý¤ò¼ÂºÝ¤è¤ê¹â³Û¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ëµ¶Áõ¤â¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ç¡Ö¤Õ¤«¤·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ê¸ý¤À¡£
¡¡¿½¹þ¿Í¤ÎÇ¯¼ý¤¬£µ£°£°Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÌ²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤¿Éû¼ýÆþ¤¬£²£°£°Ëü±ß¤¢¤ë¤ÈÁõ¤¤¡¢Ç¯¼ý¤ò£·£°£°Ëü±ß¤È¤¹¤ë¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤òºîÀ®¡£ÀÇÌ³½ð¤Ë³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤ò½Ð¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é²ÝÀÇ¾ÚÌÀ½ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤È¤È¤â¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÄó¼¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éû¶ÈÀè¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Ø·¸¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¯¼ý¤Î¿åÁý¤·¤ÇÁý¤¨¤ëÀÇ¶â¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·úÀßÈñ¤òÈ¾³Û¤ËÍÞ¤¨º¹³Û¤ò¼ý±×¤Ë
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÌò³ä¤òÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ã¼Ô¤òÍ¶¤¤¹þ¤à¡Ö¾Ò²ðÌò¡×¤ä¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤Ê¤É¤Î¡Öµ¶Â¤Ã´Åö¡×¡¢¿½¹þ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥í¡¼¥ó¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö¶âÍ»µ¡´ØÃ´Åö¡×¤Ê¤É¤À¡£¿½¹þ¿Í¤Î°ÑÇ¤¾õ¤ÏÌµÃÇ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í»»ñ¶â¤òÆÀ¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï½»Âð·úÀß¤ò¶È¼Ô¤ËÈ¯Ãí¡£²È²°¤Î¼Á¤ò²¼¤²¤Æ·úÀßÈñ¤òÅö½éÍ½Äê¤ÎÈ¾³Û¤Û¤É¤ÇºÑ¤Þ¤»¡¢º¹³Û¤ò¡Ö¼ý±×¡×¤È¤·¤¿¡£»Ø¼¨Ìò¤ÎÈï¹ð¤Ï¸©·Ù¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö£±²¯¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²Ô¤²¤ë¡×¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î£Ó£Î£Ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£²£²Ç¯°Ê¹ß¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥í¡¼¥ó¿½¤·¹þ¤ß¤ò¿ôÉ´·ï·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¸©·Ù¤¬ÉÔÀµ¤Îµ¿¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·ù¤¬¤ê¡¢º¾µ½Èï³²¤òÆÏ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£´´Éô¤Ï¡ÖÅ¦È¯¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ç²£¹Ô
¡¡Åê»ñÌÜÅª¤ò±£¤·¤¿¥í¡¼¥ó¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¡¢¤É¤¦ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤Î¤«¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¾Ü¤·¤¤ËÙÅ´Ê¿ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢Í»»ñ¸å¤Î¿½¹þ¿Í¤Ë²ÈÄÂ¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦Äó¾§¤¹¤ë¡£
¡¡ËÙÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯¼ý¤Î¿åÁý¤·¤Ë¤è¤ëÍ»»ñ¶âº¾¼è¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ç²£¹Ô¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬¸ÜµÒ¤ÎÍÂ¶â»Ä¹â¤äÇ¯¼ý¤ò²þ¤¶¤ó¤·¡¢¥¹¥ë¥¬¶ä¹Ô¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤«¤é²á¾ê¤ÊÍ»»ñ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÉ¬¤ºÍø±×¤¬½Ð¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡×
¡¡ºë¶Ì¸©Æâ¤Î£³£°ºÐÂå¤Î½÷À´Ç¸î»Õ¤Ï£²£°£²£³Ç¯¡¢¿åÁý¤·¤·¤¿Ç¯¼ý¤ò¤â¤È¤Ë£¶£±£µ£°Ëü±ß¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÉ¬¤ºÍø±×¤¬½Ð¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡¡½÷À¤ÏÏ·¸å¤ËÈ÷¤¨¡¢£²£²Ç¯¤ËÅê»ñ´ØÏ¢¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¾Ò²ðÌò¡×¤ÎÃË¤«¤é¡¢Íø±×¤¬½Ð¤¿¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¡Ö¼ÂÎã¡×¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¸ÜµÒÃ´Åö¡×¤«¤é¤Ï¡Ö¼êÂ³¤¤ÏÀìÌç²È¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ç¯¼ý¤Î¿åÁý¤·¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÎ¿Í¤ËÉÔÀµ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤¬¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ò¤À¤Þ¤½¤¦¤È¤·¤¿º¾µ½Ì¤¿ëÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£¡Öº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡×¤È²ù¤ä¤à¡£
¡¡ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÅÄÃæÍ¤µ±¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅê»ñ¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¼ã¼Ô¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯¼ý¤Î¿åÁý¤·¤Ê¤É¤Ïº¾µ½ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÇ§¼±¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
