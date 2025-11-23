ºæ²í¿Í¤¬¡ØVIVANT¡ÙÂ³ÊÔ¥Á¥é¥Ã¤È¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¡É¡Ö¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éºï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡°¤Éô´²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Á°9¡§54¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤È¥È¡¼¥¯¡£¡ØVIVANT¡ÙÂ³ÊÔ¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤¬Í§¤À¤Á¤òÃµ¤¹¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¸÷Âå¤ÎÉô²°¡×¤Ç¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æºæ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦Ìò¼Ô¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºæ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶¦±é¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é°¤Éô´²¤µ¤ó¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¡ØVIVANT¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë°¤Éô¤Î¤¹¤´¤µ¤È¤·¤Æ¡ÖÁ´Éô¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Öº£²ó¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¡¢³Ñº½Åü¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤¬¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ì¥Í¥¿¥Ð¥ì¡©¡×¤È¸þ¤±¡¢ºæ¤Ï¡Ö¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éºï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£¥É¥é¥ÞÂ¦¤ÎOK¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºæ¤Ï¡Ö¡Ê°¤Éô¤¬¡Ë¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤ÎÄ®Ãæ¤Ç³Ñº½Åü¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ë¥³¥Ã¤Æ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ú¸À¡£ÂæËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ë¥³¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤ä¡Ö³Ñº½Åü¤ò»ý¤Ä¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢°¤Éô¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤À¤È¤¤¤¦¡£ºæ¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
