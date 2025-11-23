·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø³Ú±àÄÉÊü¡ÙÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¡¦¸ø³«Æü·èÄê¡ª¡¡¿·¥¥ã¥é4¿Í¡õÀ¼Í¥¤âÈ¯É½
¡¡·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬2026Ç¯11·î13Æü¤Ë·èÄê¡£¤¢¤ï¤¢¤»¤Æ¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼4¿Í¤¬±Ç¤ëºÇ¿·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡¡¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡ÙÂè3ÃÆ¥Æ¥£¥¶¡¼PV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2014Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿µõÊ¥¸¼¡Ê¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡Ë¡ß¿åÅçÀºÆó½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ìºîÉÊ¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¡¾Expelled from Paradise¡¾¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë´°Á´¿·ºî¡£Á°ºî¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢¡Ø³Ú±àÄÉÊü¡Ù¤Î¤½¤ÎÀè¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¿ÍÎà¤¬ÆùÂÎ¤äÃÏµå¤ò¼Î¤Æ¡¢ÅÅÇ¾À¤³¦¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾Îñ2400Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÁÔÂç¤ÊSFÅª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥»¥ó¥¹¤ËºÇÀèÃ¼¤Î±ÇÁüÈþ¤¬¸ò¤ï¤êÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¡¾Expelled from Paradise¡¾¡Ù¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï·à¾ì¸ø³«10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢11·î15Æü¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ë¤Æ¡¢4K¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Ð¡¼¥ÈÈÇ¤ò¡Ø³Ú±àÄÉÊü -Impelled by 10th Anniversary-¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢Á´¹ñ34´Û¤Ç¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤ò³«ºÅ¡£¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¡¢ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿åÅçÀºÆó´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢µÓËÜµõÊ¥¸¼¡Ê¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥óã·Æ£¾»Ì¡¢²»³Ú¤ÎNARASAKI¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢¡È¤½¤ÎÀè¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸ø³«Æü·èÄê¤È¤È¤â¤ËÂè3ÃÆ¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡¢4¿Í¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡×¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡×¡Ö¥À¥Í¥ë¡×¡Ö¥é¥°¥¨¥ë¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºîÃæÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥«¡Ö¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¢¡¼¥Ï¥ó¡×¤¬²èÌÌÆâ¤òÆ°¤²ó¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ã·Æ£¾»Ì¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬4¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿ºÇ¿·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤â¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¤Ï²®ÅÄÄ¾¼ù¡¢¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢µ×ÌÜ·ò¿Í¡¢¥á¥«¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¥ê¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¶¶ËÜËÏÂ¤¬»²²Ã·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼4¿Í¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÊÝ°Â¶É¤Î»°Åù´±¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ëÌò¤Ë¤Ï¡¢º´ÁÒ°½²»¡£¥¢¥ë¥ÞÌò¤Ë¤Ï¡¢Áá¸«º»¿¥¡£¥À¥Í
¥ëÌò¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ»³µÈÇ½¡£´Ä¶Ä´ºº¶É°÷¤Î¥é¥°¥¨¥ëÌò¤Ë¤ÏÅ·¾ë¥µ¥ê¡¼¡¢¤È¸ÄÀË¤ÊÀ¼¿§¤ò»ý¤ÄÀ¼Í¥¿Ø¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ä½¸¹ç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡Ù¤Ï2026Ç¯11·î13Æü¸ø³«¡£
