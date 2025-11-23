¡È¸½Ìò¹â¹»À¸¡Étuki.¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«»ÑÈäÏª¡Ö¥ª¡¼¥é±£¤·¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îtuki.¡Ê¥Ä¥¡Ë¤¬11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¸½ÌòJK¡ÉÊ¤ÌÌ¥·¥ó¥¬¡¼¡Ö¥ª¡¼¥é±£¤·¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×ÈþµÓ¥¹¥é¥ê¤Î³¹Ãæ¥·¥ç¥Ã¥È
tuki.¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢²°³°¤ÎÂç¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î²£¤ËÎ©¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£´é¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤¯¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¿¥¤¥È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¿¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖµÓ¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇåºÎï¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥ª¡¼¥é±£¤·¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
tuki.¤Ï¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î16ºÐ¡£ÁÇ´é¤äËÜÌ¾¤Ê¤É¤ÏÈó¸ø³«¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¸å¤Î¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¤¬½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤â½Ð¤µ¤º¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢9·î¤ËÀµ¼°¤Ë¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Billboard Japan Hot 100¤Ç½é¤ÎÁí¹ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤ä¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¤ÏÆ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬3²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¸½ÌòJK¡ÉÊ¤ÌÌ¥·¥ó¥¬¡¼¡Ö¥ª¡¼¥é±£¤·¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×ÈþµÓ¥¹¥é¥ê¤Î³¹Ãæ¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡tuki.¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ÇÈþµÓÈäÏª
tuki.¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢²°³°¤ÎÂç¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î²£¤ËÎ©¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£´é¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤¯¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¿¥¤¥È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¿¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡tuki.¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖµÓ¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇåºÎï¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥ª¡¼¥é±£¤·¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÏÃÂê¤Îtuki.¤È¤Ï
tuki.¤Ï¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î16ºÐ¡£ÁÇ´é¤äËÜÌ¾¤Ê¤É¤ÏÈó¸ø³«¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¸å¤Î¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¤¬½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤â½Ð¤µ¤º¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢9·î¤ËÀµ¼°¤Ë¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Billboard Japan Hot 100¤Ç½é¤ÎÁí¹ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤ä¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¤ÏÆ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬3²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û