¡Ò¡Ö¤³¤ì¤ÇÆ£°æ¤¬º¤¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Æ£°æÁïÂÀ¤Î¡È¾ï¼±³°¤Î°ì¼ê¡É¤¬ßÚÎö¡Ä¥é¥¤¥Ð¥ë°ËÆ£¾¢¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤âÊø¤ì¡¢ÅÜÅó¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¤Ë°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¡Ê¼çºÅ¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡¢ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§Åì³¤Åìµþ¾Ú·ô¡Ë¤Ï2¾¡2ÇÔ¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÂè5¶É¤¬10·î28Æü¤Ë»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡Ö¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ì¥Ý¡¼¥È¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¥¤¡£¾´ý´Ñ¤¬¤Ö¤Á²õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¹µ¼¼¤«¤é¤Ï¡È¤Ò¤¨¤¨¡É¤ÈÈáÌÄ¤¬¡Ä²¦ºÂÀïÂè5¶É¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
Âè1¶É¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¡§¸å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ£°æ¤¬´çÌÚ¤òºÎÍÑ¡£°ËÆ£¤ÎµÞÀï¤ËÂÐ¤·¡¢Æ£°æ¤¬¤¦¤Þ¤¤È¿·â¤ò¸«¤»¤¿¡£¾ÃÈñ»þ´Ö¤ï¤º¤«14Ê¬¤ÇÈô¤Ð¤·¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¡¢°ËÆ£¤¬ÂÐ±þ¤ò¸í¤Ã¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÆ£°æ¤Î²÷¾¡¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
Âè2¶É¡§ Æ£°æ¤Î³Ñ´¹¤ï¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢°ËÆ£¤ÏÁá·«¤ê¶ä¤òºÎÍÑ¤·¤ÆµÞÀï¤Ë¡£½ªÈ×¡¢°ËÆ£¤Î¢¤2Æó¶ä°ú¤¬µÕÅ¾¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à°ì¼ê¤È¤Ê¤ê¾¡Íø¡£¡Ö¼õ¤±¤Î°ËÆ£¡×¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤Î°ì¶É¤À¤Ã¤¿¡£
Âè3¶É¡§°ËÆ£¤¬Áê³Ý¤«¤ê¤«¤é¹¶¤á¤Ë¹¶¤á¤Þ¤¯¤ë¡£ÅÓÃæ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£°æ¤Ï°ËÆ£¤Î»Ø¤·¼ê¤òÍ½Â¬¤·¤¤ì¤º¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï°ËÆ£¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
Âè4¶É¡§ Æ£°æ¤¬³Ñ´¹¤ï¤ê¤ËÍ¶Æ³¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢°ËÆ£¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê½Ð¤À¤·¤òÈò¤±¤ë¿·¼ê¤ÇÂÐ¹³¡£¤À¤¬ÃæÈ×¡¢Æ£°æ¤¬¾ï¼±³°¤Î°ì¼ê¢¥2È¬³Ñ¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤Ê¤Î¤ÇÂÐ¶É³«»ÏÁ°¤«¤éÉ½¾ð¤¬¸«¤¿¤¤¡£»ä¤ÏÄ«5»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢¼«Âð¤«¤é¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ÂÐ¶É¼¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Î¾¼Ô¤Î´é¤Ä¤¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¡£°ËÆ£¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£°æ¤Ï´é¿§¤¬¤ä¤äÇò¤¯¡¢»ëÀþ¤¬±Ô¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤â¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡Ö¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ªÂè5¶É¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë
¡¡¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¤È¶â¤¬3Ëç¤Ç°ËÆ£¤ÎÀè¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¼Ô¤È¤âÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤º¡¢É½¾ð¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¸áÁ°9»þ¡¢Î¾¼Ô¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¤ÆÂÐ¶É¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
½øÈ×¤«¤é¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿Ê¹Ô
¡¡Æ£°æ¤ÏÂè1¶É¤Ç¤Ï´çÌÚ¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ËÆ£¤ÎÆÀ°ÕÀïË¡¤Ç¤¢¤ëÁê³Ý¤«¤ê¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¡£Î©²ñ¿Í¤ÎÀÄÌî¾È»Ô¶åÃÊ¡¢¿·Ê¹²òÀâ¤ÎÈÓÅç±É¼£È¬ÃÊ¤Ë°§»¢¤·¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤â¸¡Æ¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÈÓÅç¤ÏÁê³Ý¤«¤ê¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄêÀ×½ñ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¶É¤Î²òÀâ¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¿ÍÁª¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯Áê³Ý¤«¤ê¤ÎÂè3¶É¤Ç¤Ï¸ß¤¤¤Ë°ú¤Èô¼Ö¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¶É¤ÏÁÐÊýÉâ¤Èô¼Ö¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢³«»Ï30Ê¬¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢°ËÆ£¤¬Èô¼Ö¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡ª
¡¡Èô¼Ö¸ò´¹¤Ë±þ¤¸¤ì¤ÐÆ£°æ¤¬Àè¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¤È¡¢¸¡Æ¤¤Ç¤Ï¼è¤ë¼ê¤«¤éÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æ£°æ¤Ï6Ê¬¼å¤Î¹ÍÎ¸¤ÇÊâ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¸ò´¹¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡£
¡¡¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é»¡¤¹¤ë¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÎ¾¼Ô¤È¤â¸¦µæÈÏ°Ï¤Î¤è¤¦¤À¡£³§¤Ç¡Ö¸½ÂåÁê³Ý¤«¤ê¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤ä¤é¡¢¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ë¤ä¤é¡£
¡¡Æ£°æ¤Ïº¸¤Î·Ë¤Ë±¦¤Î·Ë¤È·ËÇÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Î»ÑÀª¤À¡£ÂÐ¤·¤Æ°ËÆ£¤ÏÍªÁ³¤È±¦¶ä¤ò¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£5ÃÊÌÜ¤Þ¤Ç¶ä¤¬¿Ê½Ð¤Ç¤¤ì¤ÐÈ×¾å¤òÀ©°µ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï°ËÆ£¤ÎÈô¼Ö¤Î²£Íø¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å³Ý¤±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï°ËÆ£¤¬»Å³Ý¤±¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï1»þ´Ö°Ê¾å¤â¤ÎÂçÄ¹¹Í¤ÇÃ¼Êâ¤òÆÍ¤¼Î¤Æ¤Æ¤«¤é±¦·Ë¤òÄ·¤Í¤¿¡£Ìá¤ì¤Ì·Ë¤¬5ÃÊÌÜ¤ËÄ·¤Í¤¿¤Î¤À¡£¤â¤¦¸åÌá¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¦ºÂ¤Î´§¤òº¸±¦¤¹¤ë·ËÄ·¤Í¤À¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡ÖÌµÍý¶Ú¡×¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡Ä
¡¡¾´ýÏ¢ÌÁ¾ïÌ³Íý»ö¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹²¼Âî¶åÃÊ¡¢ÈÓÅç¤È¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£³§¤ÎÂè°ì´¶¤ÏÌµÍý¶Ú¡£¤À¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÃ¼¤òÍí¤á¤Æ¹¶¤á¤ë½ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤ë¤µ¤¤¡£¡Ö·Ú¤¤´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤±¤ÉÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈÓÅç¤¬¸À¤¤¡¢¡Ö·ë¹½¼õ¤±ÀÚ¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¹²¼¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¿¹²¼¤¬¡ÖÀèÆü¡¢Äï»Ò¤ÎÁýÅÄ¡Ê¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁýÅÄ¤¬¡¢¡Øº£¤Ï´ý»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÅØÎÏ¤¬ÂçÀÚ¡Ù¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ý»Î¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë°ËÆ£¤Ï¸¦µæ¼¼¤ò¼Ú¤ê¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸¦µæ²ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÅØÎÏÎÌ¤Ï±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾´ý³¦¤ÇÁÐàú¤ò¤Ê¤¹¡£ÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¹²¤Æ¤º¤Ë¶â¤ò¶Ì¤ÎÎÙ¤Ë¾å¤²¤Æ¼é¤ê¤òÀ°¤¨¡¢Àïµ¡¤¬½Ï¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÈ×²òÀâ¤ÎÆ£°æÌÔ¶åÃÊ¡¢»³ÅÄµ×Èþ½÷Î®»ÍÃÊ¤¬¹µ¼¼¤Ë¡£²òÀâ²ñ¤ÎÄê°÷¤Ç¤¢¤ë250ÀÊ¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£Æ£°æÌÔ¤ÎµÍ¾´ý¤¬´Ç¼÷¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÏÃ¤Ê¤É¡¢»¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÃë¿©µÙ·Æ¤Ë¡£
¡¡Æ£°æ¤ÏµÙ·Æ¤Î50Ê¬¤ò¶´¤ß¡¢42Ê¬¤â¤ÎÄ¹¹Í¤Ç9¶Ú¤ËÊâ¤ò¿â¤é¤·¡¢¹á¤ò9¼·¤ËÄß¤ê¾å¤²¤Æ¤«¤éÈô¼Ö¤ò7Ï»¤Ë³ê¤é¤»¤ë¡£Æ£°æ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï2Ï»¤ÎÈô¼Ö¤À¡£¹á¤¬Æþ¤ì¤Ð¢¤2»Í¹á¤ÇÊá³Í¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢°ËÆ£¤Î¢¥7¼··Ë¤¬¤¦¤Þ¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤À¡£
¡¡¹á¼è¤ê¤ËÊâ¤òÂÇ¤Ä¼ê¤ä¡¢Á´Éô¤òÀ¶»»¤·¤ÆÌÔ¹¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¸õÊä¼ê¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ£°æ¤¬Áª¤ó¤À¼ê¤ÏÁ´¤¯Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
À¨¤Þ¤¸¤¤¾¡Éé¼ê¡£¹µ¼¼¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ë
¡¡¢¤5¼··ËÀ®¡ª¡¡Êâ¤ò¼è¤Ã¤ÆÀ®¤ê¼Î¤Æ¡¢Æþ¼ê¤·¤¿Êâ¤ò¹á¼è¤ê¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£À¨¤Þ¤¸¤¤¾¡Éé¼ê¤Ë¹µ¼¼¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ë¡£Àè¼ê¤«¤é5¶Ú¤ËÊâ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ÀÄÌî¤¬¡Ö5¼·¤ÎÊâ¤ò¼è¤ë¤Ê¤ó¤ÆÉáÄÌ¤Ï¤Ê¤¤¼ê¤À¤±¤É¤Í¤¨¡×¤È¸À¤¤¡¢ÈÓÅç¤â¡Ö1ÉÃ¤â¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡¢¤Þ¤¿´ÑÀïµÃ´Åö¤Î¾åÃÏÎ´Â¢¤µ¤ó¤â¡ÖÉáÄÌ¤Ï·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡×¤È³§¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¹Í¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢5¶Ú¤ÎÊâ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È¸å¼ê¤Ï¶ÌÆ¬¤òÊâ¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£Æ£°æÌÔ¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥Ð¥È¥ë¤À¤Í¡£¥Ð¥È¥ë¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏÂçÄ¹¹Í¤ËÄÀ¤à¡£ÂÐ¶É¼¼¤¬±Ç¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Î¾´ý¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦É½¾ð¤À¡£
¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÍ¶¤¦Æ£°æ¡£°ËÆ£¤Î±þ¼ê¤Ï¡Ä
¡¡16»þ20Ê¬¤¬²á¤®¤¿º¢¡¢¢¥5»ÍÊâ¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ5»°¤Î¥Þ¥¹ÌÜ¤ò¶õ¤±¡¢Êâ¤Ç²¦¼ê¤·¡¢Æ£°æ¤Ï¶Ì¤ò°ú¤¤¤¿¡£¶ÌÆ¬¤ËÊâ¤¬¿â¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â¼êÈÖ¤ÏÁê¼ê¡£¹¢¸µ¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁê¼ê¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¡¡ÉÝ¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÆ£°æ¤Ë¤·¤«»Ø¤»¤Ê¤¤¼ê¤À¡£Æ£°æ¤Î¼½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ç¤¢¤ë¡£²þ¤á¤Æ¤³¤Î¶ÉÌÌ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤Î¤À¡£¹á¤¬Æþ¤ë¤È¢¤2¸Þ¹á¤Ç°ËÆ£¤ÎÈô¼Ö¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·Ë¤òÀ®¤ê¼Î¤Æ¤Æ¶â¤òÆ°¤«¤·¤¿¸ú²Ì¤Ç¶Ì¤Î±¦Â¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èô¼Ö¤Ç²¦¼ê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ä¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢2Ï»¤ÎÈô¼Ö¤ò2È¬¤Ë°ú¤¯¼ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤éÈô¼Ö¤òÊá³Í¤µ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Èô¼Ö¤Î²£Íø¤¤¬¶Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æÁê¼ê¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÏÉÝ¤¤¡£µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤¦¤ó¡¢¤³¤ì¤¾¡Ö¼õ¤±¤Î°ËÆ£¡×¤é¤·¤¤¼ê¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÂç¤¤¯³°¤ì¡¢¤³¤³¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ëÀï»Ë¾å¡¢¤¤¤ä¸ø¼°Àï»Ë¾å¡¢°Û¼¡¸µ¤Î¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¥¤¡£¾´ý´Ñ¤¬¤Ö¤Á²õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ËÆ£¤ÏÈô¼Ö¼è¤ê¤Ë¶â¤ò¾å¤²¡¢¶ð¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¡£°ËÆ£¤¬Èô¼Ö¤ò¼è¤ë´Ö¤Ë¡¢Æ£°æ¤Ï¹á¤È³Ñ¤ò¼è¤ë¡£
¡¡È×¾å¤Ë¤ÏÆ£°æ¤Î8È¬¤Î¤È¶â¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¤È¶â¤òÊ§¤¦¤À¤í¤¦¤¬¡¢Èô¼Ö¤òÊá³Í¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤º¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤È¹µ¼¼¤¬º®Íð¤¹¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢°ËÆ£¤Î¼ê¤Ï8È¬¤Î¤È¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¶ðÂæ¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡¢¥8»Í·Ë¡ª¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢¤È¶â¤òÌµ»ë¤·¤Æ¶ä¼è¤ê¤Ë·Ë¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤³¤Ç¼êÈ´¤¡©¡¡½ªÈ×¤Ï¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡£²¦¼ê¤Ç¶â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤è¡©
¡¡¤¤¤¯¤é½ªÈ×¤Ï¶ð¤ÎÂ»ÆÀ¤è¤ê¤âÂ®ÅÙ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¶â¤ò¥¿¥À¤Ç¼è¤é¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¡©¡¡³§¡Ö¤Ò¤¨¤¨¡×¡Ö¤Ò¤¨¤¨¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¢¤7È¬¤È¢¥Æ±¶Ì¤Î¶ÉÌÌ¤òÄ¯¤á¡¢³§¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÈÍý²ò¤·¤¿¡£¶â¤Ï¼è¤é¤ì¤Æ¤â¶Ì¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Æ£°æ¿Ø¤Ë·Ë¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÈô¼Ö¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡£µÙ·Æ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Æ£°æÌÔ¤â¡Ö¤¹¤´¤ß¤Î¤¢¤ë¼ê¤À¤Í¤¨¡£Áê¼ê¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤é¤ì¤¿¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¼¡¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤è¡¢¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¢¤7»°¶ä¡ª¡¡¤Ê¤ó¤È¶â¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÆ¤Ó¡Ö¤Ò¤¨¤¨¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÎÎ©²ñ¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÀÄÌî¤¹¤é¤â¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¼è¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÈÓÅç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¥¤¡£¾´ý´Ñ¤¬¤Ö¤Á²õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Ï¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤Ã¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÆÀ°Õ¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÊò¤ìÊÖ¤Ã¤¿¸ýÄ´¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
ÀÄÌî¤âÈÓÅç¤âÆ£°æÌÔ¤â»³ÅÄ¤â¡¢³§´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¶Ã¤¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Æ£°æ¤â°ËÆ£¤â¡¢¤È¶â¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»Ø¤·¿Ê¤á¤ë¡£Èô¼Ö¤òÂÇ¤Á¡¢¥Ö¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÂ³¤±¤ë°ËÆ£¡£Æ£°æ¤ÏÄìÊâ¤ÇÈô¼Ö¤ÎÍø¤¤ò¼×¤ê¡¢³ÑÆ¬¤ò¼é¤ë¶â¤¬»ý¤Á¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¼«¶Ì¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£¤È¶â¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë1¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤°ËÆ£¡£Å¨¶Ì¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤Æ£°æ¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ËÆ£¤Ï²¦¼ê¤Ç¶ä¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¶âÆ¬¤òÊâ¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¥é¥Ã¥·¥å¤òÂ³¤±¤ë¡£¤È¶âÊüÃÖ¤Î¾å¡¢¶ä¤Þ¤ÇÅÏ¤·¤Æ¤Î¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤Î¹¶¤á¤À¡£
¡¡Âè4¶É¤Î¤È¤¤Ë»ä¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢AI¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬¡£¿Í´ÖÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¤À¤«¤é¤³¤½¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¸ÄÀ¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤ÏÃæÈ×¤Þ¤Ç¤À¡£½ªÈ×¤Î¡¢¤½¤ì¤â1¼ê°ã¤¤¤Î´ó¤»¹ç¤¤¤Ï¡¢Ê¸³Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ô³Ø¤À¡£ÍýµÍ¤á¤ÎÀ¤³¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ë´¶¾ð¤òÈ×ÌÌ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡£¡Ö¶â¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤Î´Ö¤Ë´ó¤»ÀÚ¤ë¤«¤é¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¶â¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÁÀ¤¦¤«¤é¡×¤È»Ø¤·¼ê¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄÌî¤âÈÓÅç¤âÆ£°æÌÔ¤â»³ÅÄ¤â¡¢³§´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÓÅç¤Ï²¿ÅÙ¡Ö¤³¤ì¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£»ä¤â¸½ÃÏ¤Ç³§¤È´¶Æ°¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï·Ë¤Ç²¦¼ê¤·¡¢¹á¤Î²¦¼ê¤Ç¶ä¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤È¶â¤Ç¶â¤ò¼è¤Ã¤¿¡£10¼ê°Ê¾å¤â¤È¶â¤¬È×¾å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç¼êÈÖ¤Ï°ËÆ£¤Ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é´ó¤»¤Ë½Ð¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°ËÆ£¤Ï¶ä¤ò¾å¤²¤Æ¼«¿Ø¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤³¤³¤Ç¼õ¤±¤Ë²ó¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤¤¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¼õ¤±¤ë¼ê¤ò»Ø¤»¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤¯¤é¼õ¤±¾´ý¤Ç¤â´í¤Ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¹µ¼¼¤¬¿§¤á¤Î©¤Ä¡£Æ£°æ¤Ïº¸·Ë¤òÄ·¤Í¡¢¼«¿Ø¤Î³Ñ¤È·Ë¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Æ¯¤¤¤¿¡£°ËÆ£¤ÏÎµ¤òÆóÃÊÌÜ¡ÊµÍ¤á¤í¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¼ÃÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ£°æ¤Ï·Ë¤Ç¶ä¤ò¼è¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â°ËÆ£¤Ï¹²¤Æ¤Æ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤º¤ËÀ®·Ë¤ò¼è¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¼ê½ç¤«¡£Æ£°æ¤ÏµÍ¤á¤í¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢³ÑÆ»¤ò»ß¤á¤ë¢¥3»°Êâ¤¬µÍ¤á¤íÆ¨¤ì¤ÎµÍ¤á¤í¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
写真■勝股清乃
¡Ê¾¡Ëô À¶ÏÂ¡Ë