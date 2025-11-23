½©ÍÕ¸¶¤Ç¤ªµë»Å¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï20Ç¯Á°¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¸¸¤ÎÈþËâ½÷¥á¥¤¥É¡×¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤´¼ç¿ÍÍÍ¡É¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ì¤¿¡×
¡¡Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¡Ö¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¡×¡£¤½¤ÎÅ¹¤Ç2005Ç¯¤«¤é¥á¥¤¥É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢°ì»þÎ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌó20Ç¯¡¢¸½ºß¤â¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤´¼ç¿ÍÍÍ¡¢¤ª¾îÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ê¥¨¤µ¤ó¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ëË¨¤¨·Ï¤È¤Ï°ã¤¦¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¤ÊÈþËÆ¤ÎÈà½÷¤¬¥á¥¤¥É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢00Ç¯Âå¤È¸½ºß¤Î¥á¥¤¥É¤Î°ã¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡ÚÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Û½©ÍÕ¸¶¤Ç¤ªµë»Å¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï20Ç¯Á°¡ª 2005Ç¯¤«¤é¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¯SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÈÈþËâ½÷¥á¥¤¥É¡É¥ê¥¨ÍÍ¤Î¼Ì¿¿¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¥ê¥¨¤µ¤ó¡¡©︎Ê¿¾¾»ÔÀ»¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¤Ò¤Ã¤½¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸¸¤ÎÈþËâ½÷¥á¥¤¥É¡¦¥ê¥¨¤µ¤ó
¡½¡½º£²ó¤Ï¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£X¤Ç¥ê¥¨¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤òÇÒ¸«¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÈþËâ½÷¤Ê¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¡¢¤¼¤Ò¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼èºà¼«ÂÎ¤³¤ì¤Þ¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥¨¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥ê¥¨¡Ë¡¡Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤â¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤¹¤éºÜ¤»¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥á¥¤¥É¤Ï¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤â¡ÖºÜ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸¸¤Î¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÆ¯¤»Ï¤á¤¿½é´ü¤Îº¢¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ê¥¨¡¡Æ¯¤»Ï¤á¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É»£±Æ¤ä¤¤¤í¤¤¤í¤È¥°¥Ã¥º¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¥á¥¤¥É¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£X¤ÎÊý¤â¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅê¹Æ¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£º£¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤âºÜ¤»¤è¤¦¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸½ºß¤Ï¥á¥¤¥É¤¬ËÜ¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥¨¡¡½Ð¶Ð¤¹¤ëÍËÆü¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸áÁ°11»þ¤«¤é¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤Î4»þ´Ö¤À¤±¡¢·î4²ó¤Û¤ÉÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÊÔÃí¡§¥ê¥¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤È¤Ï·ÀÌó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢½µ¤ä·î¤ä»þ´Ö¤Çµ¬Äê¤ÎºÇÄã¤ªµë»Å»þ´Ö¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡½¡½º¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¥á¥¤¥É¤ÎÂ¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¥ê¥¨¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ©Éþ¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤½¤¦¡×
¡½¡½½©ÍÕ¸¶¤Ç¥á¥¤¥É¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é20Ç¯¤¿¤Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥¨¡¡°ì»þ´ü¥á¥¤¥É¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2005Ç¯¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç20Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2005Ç¯¤È¤¤¤¦¤È¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¥Ö¡¼¥à¤¬¤Á¤ç¤¦¤É»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤Ç¤¹¤Í¡£¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¨¡¡¼Â¤Ï¤¦¤Á¤ÎÉã¤¬¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡Öº£¡¢¿·¤·¤¤¥á¥¤¥É¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Åö»þ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥¤¥É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£º£Æü¤Î¥ê¥¨¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾¥ª¥¿¥¯¼ñÌ£¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¨¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¼ñÌ£¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥á¥¿¥ë¥³¥¢¡¢¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³¤³°¤Î·ã¤·¤á¤Î²»³Ú¤ÎÊý¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥¤¡¦¥±¥ß¥«¥ë¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¤È¤«¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ê¥ó¥¯¤È¤«¤½¤Ã¤Á·Ï¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥¢¤Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î³¤³°¥Ð¥ó¥É¤âÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¹¥´ñ¿´¤Ï¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ä¤ë¤Ê¤é³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸µ¡¹¥Ð¥¤¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖÀ©Éþ¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤½¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥á¥¤¥É¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡½¡½2005Ç¯¤¢¤¿¤ê¤À¤È¡¢¤Þ¤Àº£¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¨¤µ¤ó¤ÏÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥ê¥¨¡¡ËÜÅö¤Ë¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥ª¥¿¥¯¤ÎÀ¤³¦¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤âÁ´¤¯´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¹¥´ñ¿´¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤µ¤«20Ç¯¸å¤â¥á¥¤¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¸½ºß¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎCBO¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥á¥¤¥É¤Îhitomi¤µ¤ó¤Ï¼«ÅÁ¤ÎÃæ¤ÇÅö»þ¤Ï¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¤¥ÉÁ´°÷¤¬¤¤¤ï¤æ¤ëË¨¤¨·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ê¥¨¡¡Åö»þ¤Î¥á¥¤¥É¤Ï¥¤¥ó¥É¥¢¤Ç¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Ë¥®¥ã¥ëÏÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤¬¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ß¤ó¡Êhitomi¤µ¤ó¡Ë¤Î±Æ¶Á¤¬ËÜÅö¤ËÂç¤¤¯¤Æ¡£¤Ò¤È¤ß¤ó¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¥á¥¤¥É¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡£»ä¤Ç¤â¥á¥¤¥É¤ò¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
½©ÍÕ¸¶¤Ï¤¹¤´¤¯ÆÃ¼ì¤Ê¶õµ¤¤Î¾ì½ê
¡½¡½¸½ºß¡¢¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖË¨¤¨Ë¨¤¨¤¤å¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¿©»ö¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤°¡Ö°¦¹þ¤á¡×¤Ï¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Îhitomi¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ê¥¨¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥ê¥¨¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥É¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ë¨¤¨Ë¨¤¨¤¤å¤ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÁ´°÷¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿¥á¥¤¥ÉÆÃÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥ª¥¿¥¯¼ñÌ£¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥Ð¥ó¥®¥ã¡×¤À¤Ã¤¿¥ê¥¨¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄñ¹³´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¥ê¥¨¡¡Äñ¹³¤È¤¤¤¦¤«¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦À¤³¦¡©¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ù¡¹¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½©ÍÕ¸¶¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÆÃ¼ì¤Ê¶õµ¤¤Î¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ç¡£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Î¤ª²°Éß¡ÊÅ¹ÊÞ¡Ë¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤½¤³¤ËÆþ¤ë¤È¤¹¤´¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£
¡½¡½¥ê¥¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖË¨¤¨¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ªµë»Å¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥ê¥¨¡¡¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤È¤½¤³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª²°Éß¤ÎÃæ¤Ç¤Ï100%¡¢120%¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤¿¤ê¡¢°¦¹þ¤á¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¥§¥¤Ë¤ª³¨ÉÁ¤¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¥á¥¤¥É¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤´µ¢Âð¤¹¤ë¤´¼ç¿ÍÍÍ¤ä¤ª¾îÍÍ¤â
¡½¡½¥ê¥¨¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2005Ç¯°Ê¹ß¡¢¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¨¡¡Åö»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°·¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¼èºà¤¬¤¹¤´¤¯Íè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¤ÎÅ¹ÊÞ¤â¤¹¤´¤¤Áý¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ï½©ÍÕ¸¶¥É¥ó¥Å¹¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤ª²°Éß¼«ÂÎ¤â¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ª²°Éß¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÅìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë12Å¹ÊÞ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Åö»þ¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥ê¥¨¡¡ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¥á¥¤¥ÉÉþ¤ä¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃå¤Æ¤´µ¢Âð¤¹¤ë¤´¼ç¿ÍÍÍ¡ÊÃËÀµÒ¡Ë¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¾×·â¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö½©ÍÕ¸¶¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¾ì½ê¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¥Ð¤Î³¹¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¶Ã¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤Ë¤ÏÁ´Á³¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½00Ç¯Âå¤Î¥¢¥¥Ð¤Î¶õµ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥ê¥¨¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½©ÍÕ¸¶¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÇÄê³µÇ°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥É¤Ï¸ÄÀÅª¤Ê»Ò¤¬Â¿¤¤
¡½¡½¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤â¸ÄÀÅª¤Ê»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¨¡¡½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇBL¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦»Ò¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ»£±Æ²ñ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ß¤¿¤¤¤Ë¥á¥¤¥É¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤¬¤Þ¤À´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´¼ç¿ÍÍÍ¤ä¤ª¾îÍÍ¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê´¶¤¸¤ÇÀÜµÒ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§½Ð¿È¤Ç¤½¤Î¸å¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¨¡¡¸å¤Ë¡ÖSKE48¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤ä¡¢¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ,inc¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤âÆ±¤¸º¢¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï»ä¤ÎX¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿»þ¤ËÀ¼¤â¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â³¤³°¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶È³¦¤Ç¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§½Ð¿È¤Î»Ò¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î20Ç¯¤Ç¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Î¥¿¥¤¥×¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥ê¥¨¡¡°ÊÁ°¤Ï¥ª¥¿¥¯³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¤ª²°Éß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»Ò¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤¦¤ª²°Éß¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Î¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¾åµþ¤·¤Æ¤¯¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÏÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ó¿ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥¨¡¡¾å¸Â4²ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ö»ä¡¢3²óÌÜ¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¥®¥ê¥®¥êÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè·îÌó200¿ÍÁ°¸å¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï10¿ôÌ¾¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Î¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÅ¹¤Ç¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Íµ¤¡¢¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥É¤¬¤Ê¤ì¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥á¥¤¥É¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Îº¢¤È¤Ïµ¤¹ç¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÒAKB48¡¢ÅÅ¼ÖÃË¡¢ÄÌ¤êËâ»ö·ï¡Ä2005Ç¯¤«¤é¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤Ç¤ªµë»Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¸¸¤ÎÈþËâ½÷¥á¥¤¥É¡É¤¬¸«¤¿½©ÍÕ¸¶¤Î20Ç¯¡Ö¤¢¤Î»ö·ï¤ÎÄ¾¸å¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë