20Ç¯Á°¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¸¸¤ÎÈþËâ½÷¥á¥¤¥É¡×¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤´¼ç¿ÍÍÍ¡É¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ì¤¿¡×
Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¡Ö¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¡×¡£¤½¤ÎÅ¹¤Ç2005Ç¯¤«¤é¥á¥¤¥É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢°ì»þÎ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌó20Ç¯¡¢¸½ºß¤â¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤´¼ç¿ÍÍÍ¡¢¤ª¾îÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥á¥¤¥É¤Î¥ê¥¨¤µ¤ó¤À¡£00Ç¯Âå¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¥Ö¡¼¥à¤À¤Ã¤¿½©ÍÕ¸¶¤Î¶õµ¤´¶¡¢°ìÅÙ¤Ï¼¤á¤¿¥á¥¤¥É¤ËºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
½©ÍÕ¸¶¤Ç¤ªµë»Å¤·¤Æ20Ç¯¡¢2005Ç¯¤«¤é¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¯SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥ê¥¨ÍÍ
©︎Ê¿¾¾»ÔÀ»¡¿Ê¸éº½Õ½©
AKB48¤¬¿Íµ¤¡¢¡ÖÅÅ¼ÖÃË¡×¤¬¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ìÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿½©ÍÕ¸¶
¡½¡½2005Ç¯º¢¤«¤é½©ÍÕ¸¶¤Ï¥ª¥¿¥¯¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ë½©ÍÕ¸¶¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ë¤ÏAKB48¤Î·à¾ì¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¨¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥ê¥¨¡Ë¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£AKB48¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÅÅ¼ÖÃË¡×¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½©ÍÕ¸¶¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½2008Ç¯¤Ë¤Ï½©ÍÕ¸¶ÄÌ¤êËâ»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¨¡¡»ä¼«¿È¤Ï»ö·ïÅöÆü¤Ï½Ð¶Ð¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥É¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤¢¤Î»ö·ï¤ÎÄ¾¸å¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¤ÊÆø¤ä¤«¤Ê½µËö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«½Í¥à¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â°ìÄê¤Î»þ´ü¤ò²á¤®¤Æ¡¢¥Û¥³¥Æ¥ó¤âÉü³è¤·¤Æ¤«¤éÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÊý¤âÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÆø¤ï¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
½©ÍÕ¸¶¤ò°¦¤·¤¹¤®¤¿¤é¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â
¡½¡½½©ÍÕ¸¶¤Ï¥ª¥¿¥¯¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥¨¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¤½¤Á¤é¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¥ê¥¨¡¡1²ó¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë±Ø¤È¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Î±ýÉü¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¥¹¥Ã¤ÈÍè¤Æ¥¹¥Ã¤Èµ¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡¡µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬¥á¥¤¥É¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯»×¤¤Æþ¤ì¤ä¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¹¤®¤¿¤é¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¨¡¡¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤ªµë»Å¤Ë½Ð¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥É¤Î¤³¤È¤À¤±¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«¤ÇÈ¿Æ°¤¬¤¤Æ·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝÍýÁÛ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¼¤á¤Á¤ã¤¦»Ò¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿Í¿ô¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ã¤ÆÀ¸È¾²Ä¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡¡¤´¼ç¿ÍÍÍ¡¦¤ª¾îÍÍ¤¬¤ª²°Éß¡ÊÅ¹ÊÞ¡Ë¤ËÂÚºß¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ã¤Æ1»þ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹¹¤Ë»ØÌ¾¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥á¥¤¥É¤Ï¤º¤Ã¤È¤´¼ç¿ÍÍÍ¡¦¤ª¾îÍÍ¤È¶á¤¯¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤ËÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿É¤¯¤ÆÇº¤ó¤¸¤ã¤¦»Ò¤È¤«¤â¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤
¡½¡½¥ê¥¨¤µ¤ó¤ÏÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥ê¥¨¡¡¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â¤¬ºÇ½é¤ÏÃ¯¤«¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÍè¤ë¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í²¿¤Î¾ðÊó¤âÃÎ¼±¤â¤Ê¤¯¿·µ¬¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¤ªµë»Å¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬ÌÜÅö¤Æ¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦»Ò¤â·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤È·ë¶É¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤í¤¦¤¬¤Ê¤«¤í¤¦¤¬¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÍè¤ë¿·µ¬¤Î¤´¼ç¿ÍÍÍ¡¦¤ª¾îÍÍ¤ò¤ªµë»Å¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½é¤Î¥á¥¤¥É¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿ÍÀ¸¤ÇºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥á¥¤¥É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤é¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¥á¥¤¥ÉºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤â¤¦¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤«¤éÁ°¤Ë½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç
¡½¡½¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Î´Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥¨¡¡»ä¤ÏÊÌ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´°ÆÆâ¤·¤¿Êý¤¬Â¾¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡Ö¤³¤Î»Ò¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤»Ò¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»Ò¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤Î¹¥¤¤Ê¥á¥¤¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢·ë¶É½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¹Í¤¨¤Ï¥á¥¤¥É¤ò»Ï¤á¤¿ºÇ½é¤Îº¢¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¨¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤«¤éÁ°¤Ë½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¥°¥Ã¥º¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¿Íµ¤¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç³Ú¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Ë¤â¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¥á¥¤¥É¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥¨¡¡¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Ë2005Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢4Ç¯¸å¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ë°ìÈÌ´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÁ´¤¯½©ÍÕ¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥á¥¤¥É¤Î¿¦¶ÈÉÂ¡©¡¡²ñ¼Ò¤Ç¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¸À¤¤¤½¤¦¤Ë¡Ä
¡½¡½¥á¥¤¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥ê¥¨¡¡¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇºÇ½é¤Îº¢¡¢²ñ¼Ò¤Ç¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥®¥ê¥Ð¥ì¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç³Ø»þÂå¤â¥á¥¤¥É°Ê³°¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Ð¥¤¥È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×¤È¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÏËÜÅö¤Ë´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥á¥¤¥É¤Î¿¦¶ÈÉÂ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥ê¥¨¡¡¥á¥¤¥É¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¥á¥¤¥É¤ÏÉ¨¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤Î»þ¤ä¤´¼ç¿ÍÍÍ¡¦¤ª¾îÍÍ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯»þ¤ËÉ¬¤ºÉ¨¤ò¤Ä¤¯¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¢¥¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¿¦¶ÈÉÂ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¥á¥¤¥É¤Î·®¾Ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
º×¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿µï¼ò²°¤ò·Ð¤Æ¥á¥¤¥É¤ËÉüµ¢
¡½¡½²ñ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥¨¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¥á¥¤¥É¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ê¥¨¡¡2013Ç¯¤Ë¤¢¤Ã¤È¤Û¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤ÎÂ´¶È¥á¥¤¥É¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¯¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦µï¼ò²°¤¬½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤Ë¤âÍâÇ¯¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢·î¤Ë3²ó¤Û¤ÉÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥á¥¤¥É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯µï¼ò²°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¨¡¡¤½¤ì¤¬¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Ïº×¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿µï¼ò²°¤Ç¡¢Å¹¤ÎÃæ¤Ë¤âÄóÅô¤äÏÂÂÀ¸Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤¯½÷¤Î»Ò¤â¥Ï¥Ã¥Ô°áÁõ¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÂÁõ¤Ç¡¢¥á¥¤¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿è¤Ã»Ò¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥É»þÂå¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¤¹¤´¤¯²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Ã¤È¤Û¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤â¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ëÂÔ¤Á»þ´Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤ªÅ¹¼«ÂÎ¤Ï³ä¤È¤¹¤°¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ËÂ´¶È¥á¥¤¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é¥á¥¤¥É¤ËÌá¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤ªÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡£¥á¥¤¥É»þÂå¤ËÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿»Ò¤¬Ìá¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤È½µ1¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤é¤ÈÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÊÔÃí¡§¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¨¤µ¤ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´ûÄê¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¤¥ÉÉþ¤ò¡ÖÃå¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¡½¡½Ìá¤Ã¤¿¤È¤¤Ï½é¤ªµë»Å¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¤¥ÉÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥ê¥¨¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¥á¥¤¥É¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Á²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖÃå¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Ï¤ªÅ¹¤Ç¿·¿ÍÉþ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥ÉÉþ¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»ä¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¥á¥¤¥ÉÉþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä¤Ë¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÅö»þ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤¢¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¥á¥¤¥ÉÉþ¤òÃå¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤Ä¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¥á¥¤¥É¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤¦¥á¥¤¥ÉÉþ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÀµ¥á¥¤¥ÉÉþ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖKEITA MARUYAMA¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢´Ý»³·ÉÂÀ¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥á¥¤¥ÉÉþ¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤µ¤¤Û¤É¤Î»£±Æ¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿¥á¥¤¥ÉÉþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï»ä¤¬Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥á¥¤¥ÉÉþ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡¢Ãå¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¥á¥¤¥É¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë