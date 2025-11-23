¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤Ç¤Ä¤¤¤ËÅÚÉ¶¤Î¡È½÷¿Í¶ØÀ©¡É¤¬²ò¶Ø?¡ÄÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¼øÍ¿¤ÇÌä¤ï¤ì¤ëÁêËÐ¤Î¡È¿À»ö¡É¤È¡ÈÂ¿ÍÍÀ¡É
¡¡ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀºËÁê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡£11·î23Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤Î¼øÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öáã¤ì¤ë¡ª¡×Àä»¿¤µ¤ì¤¿¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÊì¹»¤Ø¤Î¡È¥í¥Ã¥¯¡É¤Ê¿ÀÂÐ±þ
ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡Ö½÷À¤ÏÅÚÉ¶¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¡×
¡¡2001Ç¯¤Î²Æ¾ì½ê¤Ç¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿µ®Çµ²Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Æ¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡£´¶Æ°¤·¤¿!¡×¤È¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¡¢Åö»þ¤Î¾®Àô½ã°ìÏº¼óÁê¤Î»Ñ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂçÁêËÐ¤ÎÅÚÉ¶¤Ï¡È½÷¿Í¶ØÀ©¡É¤Î¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â2018Ç¯¤Ë¡¢Åö»þÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤ÎÃæÀîÃÒ»Ò»ÔÄ¹¤¬¡¢ÅÚÉ¶¾å¤Ç¤Î°§»¢¤òµñ¤Þ¤ì¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Ç¯¡¢ÃÏÊý½ä¶È¤ÎÅÚÉ¶¾å¤Ç°§»¢¤ÎÅÓÃæ¤Ë¡¢¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¤¿ÉñÄá»ÔÄ¹¤Î¼êÅö¤Æ¤Ë½÷À¤Î´Ç¸î»Õ¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö½÷À¤ÏÅÚÉ¶¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÁûÆ°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬ÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤òÍ¥¾¡¼Ô¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¤¤¡¢¤ÈË¾¤ó¤À¤È¤¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö½÷À¤òÅÚÉ¶¤Ë¤Ï¾å¤²¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÁêËÐ¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Èø¹îÍÎ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö1¤ÄÌÜ¤ÏÁêËÐ¤Îµ¯¸»¤¬¿À»ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢2¤ÄÌÜ¤ÏÅÁÅý¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£3¤ÄÌÜ¤ÏÃÃÏ£¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÀ¤¬¾å¤¬¤ë¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬Â¿ÍÍÀ¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢½÷À¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«?
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÁÅý¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêËÐ¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ñþ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ï¤·¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Î¤¦¤¨¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅÁÅý¡¢ÊÝ¼éÅª¤È»×¤ï¤ì¤ëÁêËÐ³¦¡£¤·¤«¤·¡¢°Õ³°¤Ë¤â½ÀÆð¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ½é¤Ë¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÁêËÐ¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?¡¡1969Ç¯¡¢²£¹Ë¡¦ÂçË²¤È¸ÍÅÄ¤Î¡ÈÀ¤µª¤ÎÂç¸í¿³¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÖ¤¬Æ³Æþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÚÉ¶¤Î¾å¤Ë²°º¬¤¬¤Ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÃì¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÃì¤Ç¸«¤Å¤é¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¾Èø¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡À¤¤ÎÃæ¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÁêËÐ³¦¤Ï¤½¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°·¤¤¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢
¡Ö¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î¸«Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°·¤¤¤ÏÁêËÐ¤Î¡Èº¬´´¡É¤ËÅö¤¿¤ëÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¤¬'18Ç¯¤Î°ì·ï¤Î¤È¤¤Ë¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢½÷À¤¬ãÒ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¾å¤¬¤é¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ï¤Ã¤¤êÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÅÁÅý¤Ê¤Î¤À¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ñþ¤ä¤Þ¤ï¤·¤ò¡Èº£¤Î»þÂå¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«?¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÁêËÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼¡¸µ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¾ù¤ì¤ë¤â¤Î¤È¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤½¤³¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤äÊ¸²½¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¡ÖÃË½÷Ê¿Åù¡×¤È¤¤¤¦³ç¤ê¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¤É¤ó¤ÊÃåÃÏÅÀ¤¬¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤ë¤Î¤«?
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼¬ÅÄÌ