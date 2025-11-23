¡ÚÂçºåÄá¶¶¥°¥ë¥á¡ÛÁÏ¶È46Ç¯¤Î½ãµÊÃã¡ØàÝàê´Û¥í¥Ã¥¯¥ô¥£¥é¡Ù¤ÎÌ¾Êª¡ÖÆÃÀ½¥¥à¥Á¥µ¥ó¥É¡×¤¬¤ª¤¤¤·¤¤ÍýÍ³
¡ü1979Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ½ãµÊÃã¡ØàÝàê´Û¥í¥Ã¥¯¥ô¥£¥é¡Ù¤Î¥¥à¥Á¥µ¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¡ÖÆÃÀ½¥¥à¥Á¥µ¥ó¥É¡×¤Î¾×·â¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Äá¶¶¤Ë´ó¤ë¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤Î©¤Á´ó¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÏ·ÊÞ¤ÎµÊÃãÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÁÏ¶È46Ç¯¤Î¥ì¥È¥í¤ÊµÊÃãÅ¹¡ØàÝàê´Û¥í¥Ã¥¯¥ô¥£¥é¡Ù¡£
¥«¥¦¥ó¥¿ー¤È¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤òÈ÷¤¨¤¿Å¹Æâ
¡¡Âçºå´Ä¾õÀþÄá¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¡£¥¥à¥Á¤ä´Ú¹ñÁíºÚ¤Î¹á¤ê¤¬Î©¤Á¹þ¤á¡¢¿Í¡¹¤¬¹Ô¤¸ò¤¦³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÄá¶¶¾¦Å¹³¹¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢ËÜ³ÊàÝàê¤È¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ä¥Èー¥¹¥È¤Ê¤É¤Î·Ú¿©¤¬³Ú¤·¤á¤ëÏ·ÊÞ½ãµÊÃã¤Ç¤¹¡£
¤«¤°¤ï¤·¤¤¥³ー¥Òー¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ
¡¡³°¤ÎÆø¤ä¤«¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Å¹Æâ¤ÏÀÅ¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¾ïÏ¢µÒ¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É¬¿©¤ÎÌ¾Êª¥á¥Ë¥åー¡ÖÆÃÀ½¥¥à¥Á¥µ¥ó¥É¡×
¡¡¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ì¾Êª¤¬¡¢¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¡ÖÆÃÀ½¥¥à¥Á¥µ¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£°ì¸«¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤È¥¥à¥Á¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¤½¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤Ã¤¿ÇòºÚ¥¥à¥Á¤¬¹ë²÷¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤»ÀÌ£¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÆÃÀ½¥¥à¥Á¥µ¥ó¥É ¥³ー¥Òー¥»¥Ã¥È¡×1100±ß
¡¡¿É¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¤¤å¤¦¤ê¤È¥Ï¥à¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤´¤í¤´¤í¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎìÔÂô¤ÊÍñ¥µ¥é¥À¤¬¡¢¥¥à¥Á¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÂ¾¤Î¶ñºàÁ´ÂÎ¤òÍ¥¤·¤¯¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¶ñºà¤ò¡¢·Ú¤¯¥Èー¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ÇöÀÚ¤ê¤Î¥Ñ¥ó¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¥à¥Á¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥¡¢Íñ¥µ¥é¥À¤Î¤´¤í¤´¤í¡¢¥Ñ¥ó¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¡Ä¡Ä°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤´¶Æ°¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£
²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¼°¥³ー¥Òー
¡¡¥»¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥³ー¥Òー¤È¹ÈÃã¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥³ー¥Òー¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¼°¤ÇÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥³¥Ý¥³¥Ý¤È¿´ÃÏ¤è¤¤Ê¨Æ²»¤¬¼ª¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Êµ¤Ê¬¤Ë¿»¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ìÌ£¤ÈÍ¥¤·¤¤¥³¥¯¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯½À¤é¤«¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÌ£¤ï¤¤¡£°ìÇÕ¤º¤Ä¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÞ»¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Î¥³ー¥Òー¤¬¡¢Ì¾Êª¤Î¡ÖÆÃÀ½¥¥à¥Á¥µ¥ó¥É¡×¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
½À¤é¤«¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥³ー¥Òー
¡¡ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÄá¶¶¾¦Å¹³¹¡£¡ØàÝàê´Û ¥í¥Ã¥¯¥ô¥£¥é¡Ù¤Î¡ÖÆÃÀ½¥¥à¥Á¥µ¥ó¥É¡×¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Äá¶¶´Ñ¸÷¤ÎºÝ¤Ï¿©¤ÙÊâ¤·×²è¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò¡£Í§¿Í¤È¥·¥§¥¢¤ä¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡üSHOP INFO
àÝàê´Û ¥í¥Ã¥¯¥ô¥£¥é
½»¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅìÀ®¶èÅì¾®¶¶3-17-23
TEL¡§06-6975-0315
±Ä¡§8:00～17:30
µÙ¡§¿åÍË¡¦Âè3²ÐÍË
¡üÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÌîÈªÀ²²Æ
¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È2µé¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¿©ÉÊÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õー¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¿³ºº°Ñ°÷¡¦ÀÕÇ¤¿³ºº°÷¤òÃ´Åö¡£Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥°¥ë¥á¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£