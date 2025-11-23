¡Ú¥³¥é¥à¡Û°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÆ°¤¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤Ê¤¤¡á´Ú¹ñ¡Ê2¡Ë
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¥±¥Í¥¹¡¦¥í¥´¥Õ¶µ¼ø¤Ï¥É¥ë¤¬»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À°Ý»ý¡¢ºâÀ¯·òÁ´À¶¯²½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤Ê¤É¶âÍ»³×¿·¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤·¤«¤·²þ³×¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£1971Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¶âÑ¼´¹Ää»ßÀë¸À¸å¡¢³Æ¹ñ¤Î¹³µÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅö»þ¤ÎÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ï¡Ö¥É¥ë¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¤â¤Î¤À¤¬¤¢¤Ê¤¿Êý¤ÎÌäÂê¤À¡×¤ÈÐþËý¤ËÅú¤¨¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥ë¤ÎÃÏ°Ì¤ËÍ½´ü¤»¤ÌÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¤½¤ÎÉûºîÍÑ¤Ï³Æ¹ñ¤¬ÂÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢´Ú¹ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÈó´ð¼´ÄÌ²ß¹ñ¤Ë¤Ï¼êÄË¤¤¡£
º£¸å°ÙÂØÁê¾ì¤¬¤É¤ó¤ÊÊý¸þ¤ËÆ°¤¯¤Î¤«Àê¤¦¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì±´Ö¤ÈÀ¯ÉÜ¤È¤âÉô°ÙÂØÁê¾ì¿å½à¤òÂ®ÃÇ¤¹¤ë¤è¤ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¼¡¸µ¤Ç»ñ»º¤ò¼é¤êÉéºÄ´ÉÍý¤ò¶¯²½¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡£
¹ñ²È·ÐºÑ´ÉÍý¼¡¸µ¤Ç¤Ï»Ô¾ì¤ÎÊÐ¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ¾ÉÅªÂÐ±þ¤è¤ê¼ûµëÉÔ¶Ñ¹Õ¤ò¾·¤¤¤¿º¬ËÜ¸¶°ø¤ò¼£Ìþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆâÂ¡ÉÂ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÈéÉæÉÂ¤ÏÌô¤òÅÉ¤Ã¤¿¤«¤é¤ÈÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤Î°ÂÄê¤¬½ÅÍ×¤À¡£¶âÍø´ðÄ´¤ÎÅ¬ÀµÀ¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë°ìÊý¡¢GDP¤Î4¡ó¤ò¾å²ó¤ëºâÀ¯ÀÖ»ú¤ò2¡Á3¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²ºâÀ¯½àÂ§¤òµÞ¤¤¤ÇÆ³Æþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¹ñ¤ÎºÄÌ³¤¬GDP¤Î60¡ó¤«¤é100¡ó¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ï4Ç¯¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºâÀ¯¾×·â¤Ç»Ô¾ì¤Îº®Íð¤òµ¯¤³¤·¥¯¥ï¡¼¥Æ¥ó¥°ºâÌ³Áê¤È¥È¥é¥¹¼óÁê¤¬¼Ç¤¤·¤¿2022Ç¯¤Î±Ñ¹ñ»öÎã¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
ËÇ°×¡¦³°¹ñ°ÙÂØ¡¢»ñËÜ°ÜÆ°¤Ê¤É¹ñºÝ¼è°ú¤òÂ¿³Ñ²½¤·ÆÃÄê¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤òÄã¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿É¬Í×¤À¡£ÊÝÍ¹â¹½À®¤Ç¥æ¡¼¥í¤Ê¤ÉÂåÂØÄÌ²ß¤ä1¡ó¿å½à¤ÈÄã¤¤¶â¤ÎÊÝÍ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Þ¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£°Å¹æ»ñ»º¤ÎÆ°¤¤â³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Æ¥¤¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ÅÙÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤òµÞ¤¤¤ÇÍÑ°Õ¤·¡¢Â¿½ÅÃæ±û¶ä¹Ô¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¡Êm¡ÝCBDC¡Ë¤Ê¤É¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£°Å¹æ»ñ»º¤òÄÌ¤¸¤¿Ã¦ÀÇ¤ä¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ÎÁÇÃÏ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë´Æ»ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ãË¡¼è°ú¤ò½é´ü¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÏ²¼·ÐºÑ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê³°¹ñ°ÙÂØ´ÉÍý¤Ë¤â·ê¤¬¤¢¤¯¡£
ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Âç¤¤¯¸·¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É´ðÄì¤ÎÎ®¤ì¤òÃí»ë¤·Æâ¼Â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸ü¤¤°Ï¸ë¤ÎÎÏ¤ÏÊÑ²½¤¬Â¿¤¯Æñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤¢¤ë¤Û¤ÉÉ¬¤º¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
ÕúûÝ¸»¡Ê¥æ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¡¿¥½¥¦¥ëÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¦¸µÂçÅýÎÎ¼¼·ÐºÑ¼óÀÊÈë½ñ´±