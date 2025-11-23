¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Çµö²Ä¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº§Ìó¼Ô¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¡Ä20Ç¯Á°¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ç¤ªµë»Å¤ò»Ï¤á¤¿ÈþËâ½÷¥á¥¤¥É¡¦¥ê¥¨ÍÍ¤¬¸ì¤ë¡Ö¤´¼ç¿ÍÍÍ¡×¡Ö¤ª¾îÍÍ¡×¤È¤Î¡È°Õ³°¤¹¤®¤ë´Ø·¸À¡É
¡ÒAKB48¡¢ÅÅ¼ÖÃË¡¢ÄÌ¤êËâ»ö·ï¡Ä2005Ç¯¤«¤é¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤Ç¤ªµë»Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¸¸¤ÎÈþËâ½÷¥á¥¤¥É¡É¤¬¸«¤¿½©ÍÕ¸¶¤Î20Ç¯¡Ö¤¢¤Î»ö·ï¤ÎÄ¾¸å¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¡Ö¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¡×¡£¤½¤ÎÅ¹¤Ç2005Ç¯¤«¤é¥á¥¤¥É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢°ì»þÎ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌó20Ç¯¡¢¸½ºß¤â¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤´¼ç¿ÍÍÍ¡¢¤ª¾îÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥á¥¤¥É¤Î¥ê¥¨¤µ¤ó¤À¡£¸½ºß¤Î¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢Å¹¤òË¬¤ì¤ëµÒ¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡ÚÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Û½©ÍÕ¸¶¤Ç¤ªµë»Å¤·¤Æ20Ç¯¡¢2005Ç¯¤«¤é¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¯SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÈÈþËâ½÷¥á¥¤¥É¡É¥ê¥¨ÍÍ¤Î¼Ì¿¿¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¥ê¥¨¤µ¤ó¡¡©︎Ê¿¾¾»ÔÀ»¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
00Ç¯Âå¤«¤é¤ÎµÒÁØÊÑ²½¡ÖÃËÀÃæ¿´¡×¤«¤é¡Ö½÷¤Î»Ò¤ä³ØÀ¸¤â½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¡×¤Ë
¡½¡½¥ê¥¨¤µ¤ó¤Ï¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢00Ç¯Âå¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£Îã¤¨¤ÐµÒÁØ¤È¤«¡©
¥ê¥¨¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥ê¥¨¡Ë¡¡¤½¤³¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë²¿¤«¤Î¡Ö¥ª¥¿¥¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Î¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î½÷¤Î»Ò¤ä¥°¥ë¡¼¥×¡¢³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬µ¤·Ú¤Ë¤³¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ê¥¨¤µ¤ó¼«¿È¤â½÷À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥¨¡¡9³ä¤¬¤ª¾îÍÍ¤Ç¡¢¤´¼ç¿ÍÍÍ¤Ï1³ä¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤ª¾îÍÍ¤¿¤Á¤«¤éÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÍ§Ã£´Ø·¸¤ä¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤é¾Ò²ð¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¾îÍÍ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Î¿·¤·¤¤Èà»á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤³¤Î´Ö¤â¡Ö¥ê¥¨ÍÍ¡£»ä¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò¤ªÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¾îÍÍ¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤â¤·¤ªÁê¼ê¤¬¤ª¾îÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤é¸À¤¦¤±¤É¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¤¤¤¤¤è¡£¥ê¥¨ÍÍ¤Îµö²Ä¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ª¾îÍÍ¤Î¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï°ì¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ª¾îÍÍ¤Ï¿ä¤·¤¬Æ±¤¸¤Ê¤Î¤Ï¥ª¥Ã¥±¡¼¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÈà½÷¤¬Íè¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¥Á¥§¥¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦Íê¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¸À¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¯¥á¥¤¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡È±Ê±ó¤Î17ºÐ¡É
¡½¡½É×ÉØ¤Ç¥ê¥¨¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ë¥á¥¤¥É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëº¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡¢º£Íè¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥ê¥¨¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬º£¡¢¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Î¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿ÍÀ¸¤ò¤¹¤´¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥á¥¤¥É¤Ã¤ÆÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹´ü¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦Êª¸ì¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥¨¡¡³ØÀ¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿Êý¤¬½¢¿¦¤Î»þ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢·ëº§¤Î»þ¤Ë¤âÊó¹ð¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤óÄ¹¤¯¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥á¥¤¥É¤ÎÇ¯Îð¤Ï¡È±Ê±ó¤Î17ºÐ¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤«»ä¤è¤êÇ¯¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ê¥¨¤µ¤ó¤Ï¤ªÅ¹¤Ç¡Ö¥ê¥¨ÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¨¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤ëÃËÀµÒ¤ÏÇ¯¾å¹¥¤¤¬Â¿¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¨¡¡¡Ö¥ê¥¨ÍÍ¡×¤Ã¤ÆÊÌ¤Ë¼«¾Î¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÄêÃå¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ª»ÐÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´¼ç¿ÍÍÍ¤ÎÇ¯Îð¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¬¥Ä¥ó¤È¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿Êý¤¬¤´¼ç¿ÍÍÍ¡¦¤ª¾îÍÍ¤À¤è¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¥á¥¤¥É¤Ï¸À¸ì¤ÎÊÉ¤âÄ¶¤¨¤ë¡×³¤³°¤«¤éË¬¤ì¤ë¿Í¤â
¡½¡½½©ÍÕ¸¶¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏÊÁ¡¢³¤³°¤«¤éË¬¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ê¥¨¡¡³¤³°¤ÎÊý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ï¤ª²°Éß¤Î¸°¤È¤¤¤¦¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¤¤¦¤È¡Ö²ñ°÷¥«¡¼¥É¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤³°¤ÎÊý¤Ç¤½¤Î¥é¥ó¥¯¾å°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊý¤ÏÁ´Á³ÆüËÜ¸ì¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À²¿²ó¤â²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥É¤Ï¸À¸ì¤ÎÊÉ¤âÄ¶¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤³°¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡ÖË¨¤¨È¤¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¹ñ¤Î¹ñ´ú¤òÅ½¤Ã¤¿¤ªÈ¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹ñ´ú¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¹ñ¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤âÅÏ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1²ó¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬ÀÜµÒ¤·¤¿Êý¤Ç¡¢¿·º§Î¹¹Ô¤Ç³¤³°¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª2¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢5Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Þ¤¿¤ªÅ¹¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢±üÍÍ¤¬Ç¥¿±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ä¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÁ°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¤Î¡£»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¡×¤Ã¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÆÀÌ¤Î²È¤ËÍè¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ªÀµ·î¤À¤±¡Ö¤´µ¢Âð¡×¤¹¤ëÊý¡¹¤â
¡½¡½¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¤´µ¢Âð¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥¨¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯¡Ö¿ÆÀÌ¤Î²È¤ËÍè¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¥ï¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë2²ó¤°¤é¤¤¤´µ¢Âð¤·¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯¤Ë1²ó¤À¤±¤´µ¢Âð¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªËß¤Î»þ´ü¤À¤±²ñ¤¨¤ëÊý¡¢¤ªÀµ·î¤Î»þ¤À¤±²ñ¤¨¤ëÊý¤È¤«¡£¡ÖÍèÇ¯¤â¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍèÇ¯¤âÀäÂÐ¤¤¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Ã¤ÆÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊý¤È¤«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÄ¹´ü¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¿¦¶È¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤â·ó¶È
¡½¡½¥ê¥¨¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â¥á¥¤¥É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊÑ¤ï¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸½ºß¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¤ÏÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¥ê¥¨¡¡¸µ¡¹¤ÏÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÁ´Á³¶½Ì£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¤¥É¤Î»Å»ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ÉÉþ¤òÃå¤¿»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¼ã¤¤»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Û¤Ã¤È¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÂÎ·¿¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È»ä¤Ï¤¹¤´¤¯Ìµ¼ñÌ£¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ä¤·³è¡¢¥ª¥¿³è¤âÁ´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦²¿¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¼ñÌ£¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç½ä¤ê²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¶Ú¥È¥ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤éº£¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥¨¡¡ºÇ½é¤Î1¡¢2Ç¯¤°¤é¤¤¤ÏÆÈ³Ø¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥¸¥à¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥¸¥à¤Ë½êÂ°¤·¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ÉÉþ¤¬Ãå¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÂ´¶È¤Ë
¡½¡½Èó¾ï¤Ë¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤¬¡¢Èþ¤·¤µ¤òÊÝ¤ÄÈë·í¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥ê¥¨¡¡»ä¡¢¥º¥Ü¥é¤Ç¼Â¤Ï²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÈþÍÆ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²½¾Ñ¿å¤â¤½¤ÎÊÕ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÍÆÎÌ¤Î¤ä¤Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¿©»ö¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿å¤ÏËèÆü2¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÏÀäÂÐ°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£´ðÁÃÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤ëÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¿åÊ¬Êäµë¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¿å¤ò°û¤à¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë1ËÜ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤â¤¦Á´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Âå¼Õ¤¬Íî¤Á¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£2¥ê¥Ã¥È¥ë°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¿å¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î°û¤ßÊª¤À¤Ã¤¿¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¤ç¤¦¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥É¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¨¤µ¤ó¤Ïº£¸å¤â¥á¥¤¥É¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ê¥¨¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Î¥á¥¤¥ÉÉþ¤¬Ãå¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ª¤È¤«¤¬¶ÚÆù¤Ç¥à¥¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¶È³¦¤Ç°ì²Öºé¤«¤»¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢²Ú¡¹¤·¤¯Â´¶È¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³¶ÚÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥¤¥ÉÉþ¤¬Ãå¤é¤ì¤ë´Ö¤Ï´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥á¥¤¥É¤â¥¦¥§¥ë¥«¥à
¡½¡½¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖË¨¤¨¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥¨¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Î½÷À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥¨¡¡¤¤¤Ä¤â¡ÖÂ¾¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤â¤â¤Ã¤È¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¿·¿Í¤Î»Ò¤Ë¤â¡Öº£¤Ê¤é¤³¤Ã¤Á¤ÎÏÈ¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Î²¦Æ»¥á¥¤¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×°Ê³°¤Î¥á¥¤¥É¤â¤¢¤Ã¤È¤Û¤©¡¼¤à¥«¥Õ¥§¤Ï¥¦¥§¥ë¥«¥à¤À¤è¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥á¥¤¥É¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¼¤Ò¡¢¥ê¥¨¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤â¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¥ê¥¨¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥¤¥É¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥¨¡¡ÀÜµÒ¶È¤ÎºÇ¹âÊö¤À¤Ã¤¿¤éÎã¤¨¤Ð¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤Ê¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥á¥¤¥É¤ÏÀÜµÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÍ×ÁÇ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¿¤«¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÀÜµÒ¶È¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¤Æ¾º²Ú¤·¤¿¤â¤Î¤¬¥á¥¤¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë