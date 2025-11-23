Ë§º¬µþ»Ò¡¢AI¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¿·¿ÍºÛÈ½´±¤Ë¡¡Ãæ»³¼·Î¤¸¶ºî¡ØÍºá¡¢¤ÈAI¤Ï¹ð¤²¤¿¡Ù¥É¥é¥Þ²½
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤¬¡¢ºÛÈ½¤ËAI¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡È¤¹¤°Àè¤ÎÌ¤Íè¡É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡ØÍºá¡¢¤ÈAI¤Ï¹ð¤²¤¿¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬22Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£NHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡¦NHK BS¤Ç2026Ç¯½Õ¤ÎÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ºî¤ÏÃæ»³¼·Î¤¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÈAI¤¬¸þ¤¹ç¤¦»ÊË¡¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¯¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£Ë§º¬¤ÏAI¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¿·¿ÍºÛÈ½´±¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸¶ºî¼Ô¤ÎÃæ»³¼·Î¤»á¤Î¶á±Æ
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Î¿·¿ÍÈ½»ö¡¦¹â±ó»û±ß¡ÊË§º¬¡Ë¡£¸øÈ½¤Ç¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¡¢¾Úµò¤ä´ÕÄê½ñ¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢È½Îã¤Ê¤É¤ÎÃê½Ð¡¢È½·èÊ¸ºîÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ËË»»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢±ß¤Ï»î¸³Åª¤ËºÛÈ½½ê¤ØÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëAI¡ÖË¡¿À¡Ê¤Û¤¦¤·¤ó¡Ë¡×¤Î¸¡¾ÚÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²áµî¤ÎºÛÈ½¥Ç¡¼¥¿¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¡ÖË¡¿À¡×¤Ï¡¢È½·èÊ¸¤ò½Ö»þ¤ËÀ¸À®¡£¥Ù¥Æ¥é¥óºÛÈ½´±¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½ñ¤¤¤¿È½·è¤ÈÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤·ë²Ì¤ò¼¨¤·¡¢·àÅª¤Ê¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·±ß¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÈºÛ¤¡É¤òAI¤¬²¼¤¹¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤·Ù²ü¿´¤òÊú¤Â³¤±¤ë¡£
¡¡±ß¤¬Âà´±´Ö¶á¤ÎºÛÈ½´±¡¦ÛØÍÕ¤È¤È¤â¤ËÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬Éã¿Æ¤ò»É»¦¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¡£ºÛÈ½Ä¹¤Ç¤¢¤ëÛØÍÕ¤Ï¸øÈ½Á°¤Ë¡ÖË¡¿À¡×¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÆþÎÏ¤·¡¢È½·è¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢AI¤¬ÃÆ¤½Ð¤·¤¿½Ö»þ¤Ë½Ð¤·¤¿È½·è¤Ï¡Ö»à·º¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡AI¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤òÊú¤¯ÛØÍÕ¡£AI¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤ë±ß¡£ºÛÈ½°÷¤¿¤Á¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¿¿¼Â¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿¿¼Â¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¤«¡©¿Í´Ö¤«¡©
¡¡AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¼Ò²ñ¿»Æ©¤¬¿Ê¤àº£¡¢¤½¤ÎÍøÊØÀ¤È´í¤¦¤µ¡¢¿Í´Ö¤¬AI¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¤òÌä¤¦¼Ò²ñÇÉ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ß¤Ï¡¢ÃøÌ¾¤Ê½÷ÀºÛÈ½´±¤À¤Ã¤¿ÁÄÊì¡¦¹â±ó»ûÀÅ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¿¼¤¤Âº·É¤ÎÇ°¤òÊú¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¾ï¤Ë¼«¿È¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ê£»¨¤ÊÆâÌÌ¤òÊú¤¨¤¿¿ÍÊª¤À¡£
¡¡±é¤¸¤ëË§º¬¤Ï¡ÖNHK¥É¥é¥Þ¤ÏÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë¿¼¤¤Ìä¤¤¤Ë¶¯¤¯¤Ò¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚÊý¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¿´¶¯¤¯¡¢»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡º£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¶¦±é¼Ô¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸¶ºî¼Ô¤ÎÃæ»³¼·Î¤»á¤Î¶á±Æ
¡¡±é¤¸¤ëË§º¬¤Ï¡ÖNHK¥É¥é¥Þ¤ÏÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë¿¼¤¤Ìä¤¤¤Ë¶¯¤¯¤Ò¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚÊý¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¿´¶¯¤¯¡¢»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡º£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¶¦±é¼Ô¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£