¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¡È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡É¡¡ßÀ²È¡Ö¡Ø¥²¥ó¥Ð¡ÙÍè¤¤¤è¡ª¡×»³Æâ¡Ö¹¥´¶ÅÙÄã¤¤¿Í¡¢Âç´¿·Þ¡×¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÃÏ¸µÈ¬²¦»Ò¤Ç¥í¥±
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥±ÃÏ½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ø¡È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡É¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤Ç¥í¥±¡£ßÀ²ÈÎ´°ì¤¬È¬²¦»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÆ±»Ô½Ð¿È¤ÎÍÌ¾¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Åç½¨½Ó¡¢²Î¼ê¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤Ç¼Â¶È²È¤Î£Ò£Ï£Ì£Á£Î£Ä¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¡©¡Ø¥²¥ó¥Ð¡ÙÍè¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÆÍÇ¡¸Æ¤Ó¤«¤±¤ì¤Ð¡¢ÁêÊý¤Î»³Æâ·ò»Ê¤â¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¹¥´¶ÅÙÄã¤¤¿Í¡¢Âç´¿·Þ¡×¤È²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡É¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç»³Æâ¤È¹¥´¶ÅÙ¤ÎÄã¤µ¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÌÐ¤¬¡Ö¹¥´¶ÅÙÄã¤¤¿Í½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ì¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤È¾è¤Ã¤«¤ë¤È¡¢ßÀ²È¤¬¡Ö¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤Ç£±Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î£·Æü¤Ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°ºÆ³«¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£