¡ÖBroadcasting Satellite¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©°Õ³°¤ÈÊ¹¤ÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ëÎ¬¸ì¤Ç¤¹¤è♡
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡ÖBroadcasting Satellite¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡ÖBroadcasting Satellite¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÊ¹¤ÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ëÎ¬¸ì¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖBS¡ÊÊüÁ÷¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
BSÊüÁ÷¤È¤Ï¡¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¤Î¤¦¤Á°ìÈÌ²ÈÄí¤Ë¤è¤ë»ëÄ°¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢ÊüÁ÷±ÒÀ±¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£
ÂçÍÆÎÌ¤Î¾ðÊó¤òÅÁÃ£¤Ç¤¤ë¤¿¤á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢NHK¤äWOWOW¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ì±Êü¥¡¼¶É¤Ê¤É¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô