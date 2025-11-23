Ê¿²ÏÍª¤¬º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¡ª¡¡3È¯²÷¾¡¤Î¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï4»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±
¡¡¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFWÊ¿²ÏÍª¤¬¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè16Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤ÈÂÐÀï¡£4Ê¬¤Ë¥í¥Ö¡¦¥Ç¥£¥Ã¥¡¼¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¡¢31Ê¬¤Ë¤Ï¥¨¥ß¥ë¡¦¥ê¡¼¥¹¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿²Ï¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤¿72Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢82Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥¹¡¦¥á¥Õ¥á¥Æ¥£¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Ê¿²Ï¤¬GK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤òÎäÀÅ¤Ë±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç»ÃÄê¤Ê¤¬¤é4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ê¿²Ï¤Ï¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×¤Ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï14»î¹ç½Ð¾ìÌÜ¡ÊÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ï2»î¹ç¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤³¤ì¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè16Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤ÈÂÐÀï¡£4Ê¬¤Ë¥í¥Ö¡¦¥Ç¥£¥Ã¥¡¼¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¡¢31Ê¬¤Ë¤Ï¥¨¥ß¥ë¡¦¥ê¡¼¥¹¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿²Ï¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤¿72Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢82Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥¹¡¦¥á¥Õ¥á¥Æ¥£¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Ê¿²Ï¤¬GK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤òÎäÀÅ¤Ë±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç»ÃÄê¤Ê¤¬¤é4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ê¿²Ï¤Ï¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×¤Ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï14»î¹ç½Ð¾ìÌÜ¡ÊÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ï2»î¹ç¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤³¤ì¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£