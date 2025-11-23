¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¸ø³«¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä2¸Ä¤â¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø½ª³è¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø½ª³è¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ù¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤Ïº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö»Ä¤¹¤Ï¤¢¤È¥í¥±1Æü¤Î¤ß¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤â¡ÁÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤ó¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤â¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¡£¡£ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¹µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤ª¤¦¤É¤ó¤À¤±½Ð¤·¤Æ¤ª¤³¡×¤È¤¦¤É¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª°ß¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº¹¤·Æþ¤ì¤â¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤È¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡Ö»£±Æ½ªÎ»¸å¤Ë¥É¡¼¥Ê¥Ä2¸Ä¤â¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤È1Æü¤Ç½ª¤ï¤ë¤¾¡¼¡ª¥ª¡¼¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£