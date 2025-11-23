±¿Å¾¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡ÖÅìËÌÃÏÊý¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÀÄ¿¹¡×¡¢1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
Ç¯Ëö¤¬¶á¤Å¤¡¢µ¢¾Ê¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤Ç¸òÄÌÎÌ¤¬ÆÃ¤ËÁý¤¨¤ë»þ´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î±¿Å¾¥Þ¥Ê¡¼¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î13¡Á14Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢±¿Å¾¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÃÏÌ¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢±¿Å¾¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡ÖÅìËÌÃÏÊý¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÃÏÌ¾¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú14°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÀÄ¿¹¤Î¿Í¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡ÖÀãÆ»¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¾ù¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ä»º¤â¤¢¤ê´Ñ¸÷ÃÏÌ¾½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÂ¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ö¤Ë¤âÍ¥¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÅìËÌ¤ÎÃæ¤Ç¤â²º¤ä¤«¤Ê¿Í¤¬¤ª¤ª¤¤¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)
2°Ì¡§ÀÄ¿¹¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë¡¿42É¼ÀÄ¿¹¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀÄ¿¹¡×¤Ï¡¢ÄÅ·Ú³¤¶®¤ËÌÌ¤·¤¿¹ÁÄ®¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤¿´Ä¶¤ò»ý¤ÄÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£±¿Å¾¥Þ¥Ê¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀã¹ñÆÃÍ¤Î¿µ½Å¤µ¤ä¡¢²º¤ä¤«¤Êµ¤¼Á¤ò»ý¤Ä¸©Ì±À¤¬±Æ¶Á¤·¡¢¡Ö¤è¤µ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§Ê¿Àô¡Ê´ä¼ê¸©¡Ë¡¿45É¼´ä¼ê¸©À¾ÈØ°æ·´Ê¿ÀôÄ®¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÊ¿Àô¡×¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤ÎÃæÂº»û¤äÌÓ±Û»û¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÎò»ËÅª¤ÊÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÏÌ¾¤¬»ý¤ÄÎò»ËÅª¡¦Ê¸²½Åª¤Ê½Å¤ß¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢¡Ö±¿Å¾¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÁÛÁü¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
