1Æü10Ëü±ß¡ª¥Í¥¿¤Ê¤·¤Ç¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ô¤²¤ë¡×¥é¥¤¥Ö¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¹¥¤¤ÊµÒ¤¤¤Æ¡×¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶ÌÀ¤«¤¹
¡¡ÊÛ¸î»Î¤È·Ý¿Í¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¡Ê39¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÍ§ÅÄ¥ª¥ì¡Ê23¡Ë¤¬22Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë2¡¦10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¶âÁ¬»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¿¤±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·Ý¿Í¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥á¥¤¥É¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤ÆµÒ¤ËÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö¤²¤¤¤Ë¤ó¥á¥¤¥ÉµÊÃã¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Í¥¿¤ÎÈäÏª¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¶â»È¤¦¡£¤³¤ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ô¤²¤ë¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤¼ÂÎÏ¤¢¤ë¼ã¼ê¤â½Ð¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Á¥§¥¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤È¤«¤Ë¤è¤ë¤±¤É¡¢10Ëü¼å¤È¤«¤ò1Æü¤Ç²Ô¤°¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Í§ÅÄ¤â¡Ö¥Á¥§¥¤ò¥é¥¤¥Ö¤ÇÇä¤ë¡×¤Î¤¬¼ã¼ê¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö1Æü¤Ç80ËçÇä¤ë·Ý¿Í¤â¤¤¤ë¡£1Æü5Ëü¤È¤«10Ëü¤È¤«¡Ê²Ô¤°¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£µÈËÜ¶½¶È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥æ¥¿¤¬¿Íµ¤¤é¤·¤¯¡¢¡Ö¥Á¥§¥»£¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£