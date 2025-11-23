ÊÆ¡¢G20¼óÇ¾Àë¸À¤òÈãÈ½¡¡¡ÖµÄÄ¹¹ñ°Ü¹Ô¤âË¸³²¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï22Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«ºÅÃæ¤Î20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤¬ÊÆ¹ñÈ´¤¤Ç¼óÇ¾Àë¸À¤òºÎÂò¤·¤¿¤³¤È¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬·Ú»ë¤¹¤ëµ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐ½è¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹ÊóÆ»Ã´Åö¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊóÆ»Ã´Åö¼Ô¤ÏÆî¥¢¤Î¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¶ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÊÆ¹ñ¤Î°ì´Ó¤·¤¿¶¯¤¤È¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡×¼óÇ¾Àë¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤È¼çÄ¥¡£ÍèÇ¯µÄÄ¹¹ñ¤ÎÊÆ¹ñ¤Ø¤Î±ß³ê¤Ê°Ü¹Ôºî¶È¤âË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆî¥¢¤Ç¤ÎÇò¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤ò°ìÊýÅª¤ËÁÊ¤¨¤ÆG20¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿¡£