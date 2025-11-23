¡ÖËÜ¿Í¡©¡×´é½Ð¤·¤Ê¤·¤Î¹ÈÇò²Î¼ê¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¾µÇ§Íßµá¤Îµ¨ÀáÍè¤¿¤«¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îtuki.¤µ¤ó¤Ï11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤é¤Î¤¾¤¯°µ´¬¤ÎÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤Î°µ´¬ÈþµÓ
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ÎÈþ¾¯½÷¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÁÇ´é¸ø³«¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö´¨¤¯¤Ê¤¤¡©¾Ð¡×¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¹¤®¤ÆÅÝÎ©¡×¡Ö¥Þ¥Í¥¥ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¾µÇ§Íßµá¤Îµ¨ÀáÍè¤¿¤«¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ë¼Ì¤ê¤³¤ó¤ÀËÜÃª¤Ë¤ÏÌ¡²è¤¬¤º¤é¤ê¡£Ì¡²è¤Î½ê»ý¿ô¤ò¸ÀµÚ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÉô²°¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ÉÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ï1200¤°¤é¤¤¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤Î°µ´¬ÈþµÓ
¡Ö¤¯¤Ã¤½¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤ä¤ó¡×tuki.¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Âç¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ç¡¢Á´¿È¹õ¥³¡¼¥Ç¤Î¥Ø¥½¤À¤·¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇ´é¤ò±£¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëtuki.¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ötuki.¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¡©¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Î¡¢¥â¥Ç¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜ¿Í¤À¤è¡×¤È¥ê¥×¥é¥¤¡£¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¥×¥ì¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ÎÈþ¾¯½÷¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÁÇ´é¸ø³«¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö´¨¤¯¤Ê¤¤¡©¾Ð¡×¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¹¤®¤ÆÅÝÎ©¡×¡Ö¥Þ¥Í¥¥ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¾µÇ§Íßµá¤Îµ¨ÀáÍè¤¿¤«¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¿¹ü¤¢¤é¤ï¤ÊÃÆ¤¸ì¤ê¤òÈäÏªÁÇ´é¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢11·î20Æü¤Ë¤ÏNissy¡ÊÀ¾ÅçÎ´¹°¡Ë¤Î¡Ø¥ï¥¬¥Þ¥Þ¡Ù¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿tuki.¤µ¤ó¡£¥µ¥é¥µ¥é¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ëº¿¹ü¤¬¤¢¤é¤ï¤Ê¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ë¼Ì¤ê¤³¤ó¤ÀËÜÃª¤Ë¤ÏÌ¡²è¤¬¤º¤é¤ê¡£Ì¡²è¤Î½ê»ý¿ô¤ò¸ÀµÚ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÉô²°¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ÉÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ï1200¤°¤é¤¤¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)