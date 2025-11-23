Spotify¤ËÂ¾²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÅÐ¾ì
¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2025Ç¯11·î20Æü¡¢²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎSpotify¤¬¡¢Â¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òÅ¾Á÷¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5 Ways to Get More out of Your Playlists on Spotify - Spotify
https://newsroom.spotify.com/2025-11-20/spotify-playlists-guide-transfer/
Spotify simplifies importing playlists from other streaming services | The Verge
https://www.theverge.com/news/825646/spotify-playlist-import
Spotify¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥ÈÅ¾Á÷µ¡Ç½¤ÏTuneMyMusic¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÅ¾Á÷¤ÏÈó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤Ç¡¢¤ä¤êÊý¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡×¤«¤é¡Ö²»³Ú¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡ÖGet Started¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢TuneMyMusic¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬³«¤¤Þ¤¹¡£
TuneMyMusic¤ÇSpotify¤Ë²»³Ú¤òÅ¾Á÷¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Apple Music¡¢YouTube Music¡¢YouTube¡¢Deezer¡¢TIDAL¡¢Amazon Music
SoundCloud¡¢Qobuz¡¢Beatport¡¢Beatsource¡¢iTunes¡¢Napster¡¢Pandora¡¢Anghami¡¢KKBOX¡¢last.fm
SoundMachine¡¢Boomplay¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÆþÎÏ¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¡¢URL¤ÎÆþÎÏ¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÏApple Music¤«¤é¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡ÖÀÜÂ³¤¹¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Öµö²Ä¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
Å¾Á÷¤·¤¿¤¤¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¡ÖSpotify¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
Å¾Á÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
·çÍî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬30¶ÊÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Öi¡×¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
·çÍî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡ÖSpotify¤«¤éApple Music¤Ë²»³Ú¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¡×¤ò»Ø¤¹¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖOkay, thanks¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
Å¾Á÷¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿923¶ÊÃæ¡¢30¶Ê¤¬·çÍî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖSpotify¤Ç¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò³«¤¯¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥Þ¥¤¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ÎºÇ¾åÉô¤ËÅ¾Á÷¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢TuneMyMusic¤ÎÂ¾¤ËSoundiiz¤äSongShift¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ï¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Ç¤ÏÅ¾Á÷¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¿ô¤äÊÝÂ¸´ü´Ö¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎThe Verge¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Spotify¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥ÈÅ¾Á÷µ¡Ç½¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¤Ç¤â´Ö¤â¤Ê¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÅý¹çÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£